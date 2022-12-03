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Тюменским поисковикам удалось выяснить имена воинов, погибших в период ВОВ

Сегодня, 13:34
Фото: 1MI

Поисковики в Тюмени узнали имена тех, кого нужно почтить в День Неизвестного солдата

Тюменским поисковым отрядам удалось узнать имена солдат, отдавших жизни за Родину во времена Великой Отечественной войны, о чем рассказал Александр Моор в честь Дня Неизвестного солдата.
«Благодаря поисковикам неизвестные солдаты вновь обретают имена. За эти годы подняты останки более одиннадцати тысяч бойцов Красной Армии, возвращены из безвременья 525 имен погибших», — цитирует пресс-служба губернатора Тюменской области.

Также Александр Моор поблагодарил за вклад в работу педагогов и воспитанников воинских организаций, с помощью которых получилось восстановить информацию о героически ушедших воинах.

Напомним, что 3 декабря в нашей стране отмечается День Неизвестного солдата, в честь которого участники поискового движения предложили жителями Тюмени увековечить память своих родных, погибших во время боевых действий.

            

Тюменцы почтили память родственников, погибших в боевых действиях
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#Елена Чебоксарова#Воины#Великая Отечественная война#Педагоги#Подвиг#Память#Поисковые отряды#День памяти
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