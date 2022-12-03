Тюменским поисковикам удалось выяснить имена воинов, погибших в период ВОВ

«Благодаря поисковикам неизвестные солдаты вновь обретают имена. За эти годы подняты останки более одиннадцати тысяч бойцов Красной Армии, возвращены из безвременья 525 имен погибших», — цитирует пресс-служба губернатора Тюменской области.
Также Александр Моор поблагодарил за вклад в работу педагогов и воспитанников воинских организаций, с помощью которых получилось восстановить информацию о героически ушедших воинах.
Напомним, что 3 декабря в нашей стране отмечается День Неизвестного солдата, в честь которого участники поискового движения предложили жителями Тюмени увековечить память своих родных, погибших во время боевых действий.