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Тюменская молодёжь сможет бесплатно освоить новые профессии

Сегодня, 14:40
Фото: 1MI

Молодых жителей Тюмени приглашают бесплатно пройти профобучение в рамках нацпроекта

В рамках национального проекта «Демография» тюменцы до 35 лет могут пройти профобучение, сообщает информационный центр правительства региона.

Возможность освоить новую профессию получили студенты, обучающиеся в вузах и колледжах на последних курсах, выпускники, граждане без профильного и высшего образования, отслужившие солдаты, не сумевшие трудоустроиться в течение 4-х месяцев после возвращения из армии, работники, которые могут быть уволены в ближайшее время, а также безработные мамы с детьми-дошкольниками и декретницы. Помимо молодёжи, пройти учёбу имеют право пожилые люди предпенсионного возраста.

Желающие подать заявку на профобучение могут сделать это через портал «Работа в России».

Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области назвали профессии, которые сейчас востребованы на рынке труда. В их число вошли продавцы, рабочие и водители.

В Тюменской области перечислили список профессий, в которых нуждается рынок труда
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#Елена Чебоксарова#Демография#Молодежь#Профессии#Служба занятости населения#Выпускники#Студенты
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