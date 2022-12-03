Тюменская молодёжь сможет бесплатно освоить новые профессии

Возможность освоить новую профессию получили студенты, обучающиеся в вузах и колледжах на последних курсах, выпускники, граждане без профильного и высшего образования, отслужившие солдаты, не сумевшие трудоустроиться в течение 4-х месяцев после возвращения из армии, работники, которые могут быть уволены в ближайшее время, а также безработные мамы с детьми-дошкольниками и декретницы. Помимо молодёжи, пройти учёбу имеют право пожилые люди предпенсионного возраста.
Желающие подать заявку на профобучение могут сделать это через портал «Работа в России».
Ранее «Наш город» писал, что в Тюменской области назвали профессии, которые сейчас востребованы на рынке труда. В их число вошли продавцы, рабочие и водители.