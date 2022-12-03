Тюменец ликвидировал в лесу свалку со стройматериалами

«Газелист все убрал. Штраф ему присудят однозначно. И на будущее, тем, кто не хочет позориться, как газелист — не делайте так. Нужно заботиться о природе, а не издеваться над ней», — сообщил автор поста.
Сообщение о том, что неизвестный водитель выбросил в лес строительный мусор появилось в социальных сетях 1 декабря. Очевидцы сообщили о нарушителе в полицию. В УМВД по Тюменской области начали проверку по данному факту.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени за складирование отходов на берегу Туры оштрафовали компанию ООО «Инвестиционный проект». Руководителя предприятия заставили выплатить 40 тысяч рублей.