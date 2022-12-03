Таксист спас упавшую с обрыва женщину в Тюмени

«В этом месте нет ограждения, городские власти не устанавливают его уже несколько лет. Немудрено упасть с нескольких метров под обрыв. Хорошо таксист ее увидел, могла бы замерзнуть насмерть», — рассказала «Нашему Городу» местная жительница, которая увидела скорую и такси рядом с местом происшествия.