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Таксист спас упавшую с обрыва женщину в Тюмени

Сегодня, 12:07
Фото: nashgorod.ru

В Тюмени таксист спас упавшую с обрыва женщину

Едва не закончилось трагедией ночь субботы для жительницы Тюмени. Женщина шла пешком по мосту на улице Челюскинцев, поскользнулась и упала с обрыва. Ограждение здесь отсутствует.
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Тюмень

К счастью, произошедший инцидент заметил водитель такси, проезжавший мимо. Мужчина вызвал скорую помощь.

«В этом месте нет ограждения, городские власти не устанавливают его уже несколько лет. Немудрено упасть с нескольких метров под обрыв. Хорошо таксист ее увидел, могла бы замерзнуть насмерть», — рассказала «Нашему Городу» местная жительница, которая увидела скорую и такси рядом с местом происшествия.

В департаменте здравоохранения «Нашему Городу» рассказали, что вызов поступил 3 декабря в 2:53. Медики прибыли на место происшествия спустя семь минут. После осмотра, пациентку передали сотрудникам правоохранительных органов.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени школьник спас во время пожара женщину, потерявшую сознание. Школьник вынес пострадавшую практически на руках из горящего дома.

Тюменский школьник спас женщину из пожара
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#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#Скорая помощь#Тюмень#Тюменская область
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