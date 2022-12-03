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Неизвестные украли диски у автомобиля в Тюмени

Сегодня, 14:43
Фото: Арсений Костоломов

Тюменцы заметили автомобиль со спиленными дисками

Сегодня горожанин заметил в областной столице автомобиль, с которого странным образом исчезли диски. Тюменцы в соцсетях гадают, что именно произошло — ДТП или кража.
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Тюмень

Внимание тюменца привлек автомобиль Range Rover, припаркованный около продуктового магазина на улице Одесской. У машины не было дисков на колесах, но от них остались «следы» — пластиковая каемка.

Горожане начали размышлять, что же могло произойти. Большая часть комментаторов считает, что у машины срезали или спилили диски. Но кому и для чего это было нужно — неизвестно.

Еще одна версия — ДТП. Владелец авто мог неудачно припарковаться и задеть бордюр, что и стало причиной повреждения дисков. 

В Тюмени хулиганы забросали яйцами автомобиль
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Проделки хулиганов регулярно замечают жители Тюмени. Например, сегодня утром в Антипино на улице Беловежской обнаружили авто, закиданный куриными яйцами. Неизвестные также нарисовали на капоте машины крест. Тюменцы предположили, что кто-то таким образом отомстил хозяину транспорта. 

#Анна Доронина#Общество#Тюмень#Тюменская область#Кража из машины#Автомобили
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