Неизвестные украли диски у автомобиля в Тюмени

Внимание тюменца привлек автомобиль Range Rover, припаркованный около продуктового магазина на улице Одесской. У машины не было дисков на колесах, но от них остались «следы» — пластиковая каемка.
Горожане начали размышлять, что же могло произойти. Большая часть комментаторов считает, что у машины срезали или спилили диски. Но кому и для чего это было нужно — неизвестно.
Еще одна версия — ДТП. Владелец авто мог неудачно припарковаться и задеть бордюр, что и стало причиной повреждения дисков.
Проделки хулиганов регулярно замечают жители Тюмени. Например, сегодня утром в Антипино на улице Беловежской обнаружили авто, закиданный куриными яйцами. Неизвестные также нарисовали на капоте машины крест. Тюменцы предположили, что кто-то таким образом отомстил хозяину транспорта.