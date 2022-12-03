На дорогах Тюменской области проходят рейды по профилактике выездов на «встречку»

«ДТП по причине выезда на встречную полосу характеризуются самой большой тяжестью последствий и летальностью. В этом году в 81 автоаварии, произошедших в Тюменской области по этой причине, погибли 20 человек — каждый седьмой из всех погибших в дорожных авариях в регионе, 154 человека ранены», — отметили в областной Госавтоинспекции.