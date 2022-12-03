На дорогах Тюменской области проходят рейды по профилактике выездов на «встречку»

Наряды ДПС будут выявлять опасные выезды на встречную полосу на федеральных автодорогах области, в том числе, на самых протяженных, Тюмень-Ханты-Мансийск и Тюмень-Омск.
«ДТП по причине выезда на встречную полосу характеризуются самой большой тяжестью последствий и летальностью. В этом году в 81 автоаварии, произошедших в Тюменской области по этой причине, погибли 20 человек — каждый седьмой из всех погибших в дорожных авариях в регионе, 154 человека ранены», — отметили в областной Госавтоинспекции.
Стоит отметить, что в Тюменской области уделяется большое внимание безопасности на дорогах. В регионе регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на трассах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Программа по повышению безопасности на дорогах успешно реализуется в в регионе благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.