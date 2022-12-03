nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

На дорогах Тюменской области проходят рейды по профилактике выездов на «встречку»

3 декабря 11:24
ГИБДД Тюменской области
В выходные дни на трассах Тюменской области будет усилен контроль за опасным для жизни людей нарушением ПДД — выездом на встречную полосу. Для предотвращения ДТП, будут задействованы наряды скрытого патрулирования регионального управления ГИБДД, сообщает пресс-служба правительства Тюменской области.

Наряды ДПС будут выявлять опасные выезды на встречную полосу на федеральных автодорогах области, в том числе, на самых протяженных, Тюмень-Ханты-Мансийск и Тюмень-Омск.

«ДТП по причине выезда на встречную полосу характеризуются самой большой тяжестью последствий и летальностью. В этом году в 81 автоаварии, произошедших  в Тюменской области по этой причине, погибли 20 человек — каждый седьмой из всех погибших в дорожных авариях в регионе, 154 человека ранены», — отметили в областной Госавтоинспекции.

Стоит отметить, что в Тюменской области уделяется большое внимание безопасности на дорогах. В регионе регулярно проходят мероприятия по снижению смертности на трассах, что является одной из задач федерального проекта «Безопасность дорожного движения» нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Программа по повышению безопасности на дорогах успешно реализуется в в регионе благодаря совместным усилиям региональных и муниципальных органов власти, Госавтоинспекции, служб и предприятий, занятых строительством, ремонтом и содержанием дорожной инфраструктуры.

Подпишитесь
Топ-100 богатых людей Тюменской области 2022
12 декабря 09:39
С 15 по 23 декабря все школы Тюмени переходят на дистант
14 декабря 11:00
Число больных ОРВИ в Тюменской области увеличилось за неделю сразу на 80%
14 декабря 12:07
Владимир Путин открыл движение на участке трассы Екатеринбург — Тюмень
14 декабря 07:12
Семьям мобилизованных тюменцев предоставят новую транспортную льготу
14 декабря 04:40
Тюменец получил условный срок за призывы к экстремизму в соцсетях
14 декабря 08:09