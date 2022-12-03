Губернатор Тюменской области обратился к жителям региона

По словам главы региона, в Тюменской области уделяют большое внимание повышению качества жизни людей с ограниченными возможностями. Сегодня в Тюменской области проживают 95 тысяч «особых» людей, 9 тысяч из которых — дети.
«Повышение качества жизни людей с инвалидностью — важная часть государственной политики. В регионе вопросы социальной поддержки, медицинской помощи, реабилитации и занятости таких граждан находятся на постоянном контроле», — подчеркнул Александр Моор.
Правительство региона ведет работу над созданием доступной среды, развивает систему комплексной реабилитации, оказывает поддержку в организации паралимпийских видов спорта. Значимым событием стало участие Тюменской области в пилотном проекте Минтруда России по комплексной реабилитации и абилитации детей, которые впервые получили инвалидность.
По результатам его реализации будут выработаны предложения по дальнейшему совершенствованию системы комплексной реабилитации детей-инвалидов в целом.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на улице Энергостроителей построят современный реабилитационный центр. На базе медучреждения будут работать ЛФК-кабинеты, отделение профориентации, досуговый центр и бассейн.