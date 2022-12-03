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Губернатор Тюменской области обратился к жителям региона

Сегодня, 06:46
Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюменской области проживает 95 тысяч человек с инвалидностью

Губернатор Тюменской области Александр Моор выступил с обращением к жителям региона тюменцам в Международный день инвалидов.
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Тюмень

По словам главы региона, в Тюменской области уделяют большое внимание повышению качества жизни людей с ограниченными возможностями. Сегодня в Тюменской области проживают 95 тысяч «особых» людей, 9 тысяч из которых — дети.

«Повышение качества жизни людей с инвалидностью — важная часть государственной политики. В регионе вопросы социальной поддержки, медицинской помощи, реабилитации и занятости таких граждан находятся на постоянном контроле», — подчеркнул Александр Моор.

Правительство региона ведет работу над созданием доступной среды, развивает систему комплексной реабилитации, оказывает поддержку в организации паралимпийских видов спорта. Значимым событием стало участие Тюменской области в пилотном проекте Минтруда России по комплексной реабилитации и абилитации детей, которые впервые получили инвалидность.

По результатам его реализации будут выработаны предложения по дальнейшему совершенствованию системы комплексной реабилитации детей-инвалидов в целом.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени на улице Энергостроителей построят современный реабилитационный центр. На базе медучреждения будут работать ЛФК-кабинеты, отделение профориентации, досуговый центр и бассейн.

Современный реабилитационный центр появится в Тюмени
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#Общество#Новости тюмени#Международный день инвалидов#Губернатор#Тюмень#Тюменская область#Помощь#Валентина Бурнашева
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