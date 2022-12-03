Четверо жителей Тюменской области стали амбассадорами «Росмолодежь.Гранты»

Следующий этап для амбассадоров «Росмолодежь.Гранты» — всероссийский форум в Москве. Всего заявки подавали 250 человек из 62 регионов России. Среди победителей конкурса 93 победителя конкурсов Росмолодёжь.Гранты 2020-2021, 4 делегата от вузов и 3 делегата от НКО.