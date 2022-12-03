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Четверо жителей Тюменской области стали амбассадорами «Росмолодежь.Гранты»

Сегодня, 15:30
Фото: Росмолодежь

Четверо тюменцев победили в конкурсе амбассадоров «Росмолодежь.Гранты»

28 ноября подвели итоги конкурса абмассадоров «Росмолодежь.Гранты», победителями стали сразу 4 жителя Тюменской области. Все тюменцы занимаются социальными проектами.
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Тюмень

Всего было отобрано 100 победителей со всей России. Среди них есть тюменцы Светлана Ефимова, Федор Маслов, Айгерим Уакпаева и Павел Денисов.

Светлана Ефимова является директором АНО ДПО «Точка» в Ялуторовске и вице-президентом ТРОО «Федерация черлидинга и чир спорта Тюменской области».

Федор Маслов занимается проектами, нацеленными на развитие сельских территорий и местной молодежи.

Айгерим Укапаева является руководителем «Школы модераторов и тренеров». Вместе с командой она участвовала на форуме «УТРО» и в других проектах. 

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Павел Денисов в списках амбассадоров числится как житель Свердловской области, но живет мужчина в Тюмени. Он занимается волонтерско-поисковой деятельностью и учит этому молодых людей.

Следующий этап для амбассадоров «Росмолодежь.Гранты» — всероссийский форум в Москве. Всего заявки подавали 250 человек из 62 регионов России. Среди победителей конкурса 93 победителя конкурсов Росмолодёжь.Гранты 2020-2021, 4 делегата от вузов и 3 делегата от НКО.

#Анна Доронина#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Тюменская область#Конкурс#Молодежь#Победа
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