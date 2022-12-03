Четверо жителей Тюменской области стали амбассадорами «Росмолодежь.Гранты»

Напомним, что вопросам патриотического воспитания детей и молодежи в Тюменской области уделяется повышенное внимание. Областная столица — это город, где размещены Тюменское высшее военно-инженерное командное училище имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова и Тюменское президентское кадетское училище. В рамках дополнительного образования успешно функционирует Региональный центр допризывной подготовки молодежи «Аванпост» и волонтерские движения, в которых активное участие принимают школьники и студенты.