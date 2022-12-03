Чернышенко озвучил результаты первого года Десятилетия науки и технологий

В ходе итогового заседания участники ознакомились с отчетом об основных результатах реализации мероприятий, входящих в план проведения первого года Десятилетия науки и технологий, информирует издание newstracker.ru.
Чернышенко подчеркнул продуктивность прошедшего года, в течение которого прошло более тысячи мероприятий с участием ста миллионов человек. По словам спикера, популяризация научно-исследовательской деятельности и достижений отечественных учетных сейчас в приоритете. Также зампредседателя правительства в рамках заседания дал поручение снять фильм, посвященный российской науке и талантливым ученым.
Глава Минобрнауки России Валерий Фальков уточнил, что план включает в себя восемнадцать инициатив по привлечению молодых ученых в область научных изысканий и разработок. По словам министра, талантливые исследователи и разработчики должны принимать участие в решении важнейших задач развития российского общества и государства. Также необходимо доносить до граждан как можно больше информации, которая касается достижений и перспектив отечественной науки.
Ученые, участвовавшие во встрече с президентом России Владимиром Путиным, также присутствовали на итоговом заседании. Они подготовили свои инициативы, которые могут быть включены в план Десятилетия науки и технологий.
По итогам встречи представители координационного комитета одобрили результаты работы первого года десятилетия.
На конгрессе также встретились заместители руководителей федеральных органов исполнительной власти, на которых возложены задачи по научно-технологическому развитию (НТР).
Вице-премьер напомнил, что заместители руководителей федеральных ведомств и министерств по НТР должны быть назначены до конца текущего года согласно поручению главы государства. Работа с ними будет вестись по тем же принципам, что и с руководителями, которые отвечают за цифровую трансформацию. На заседании Чернышенко поручил встроить субъекты РФ в общую вертикаль управления научно-технологическим развитием. Сделать это нужно в ближайшие сроки.
По итогам совещания вице-премьер дал поручение Минобрнауки доработать методическую базу для руководителей НТР. Главы ведомств, в свою очередь, должны создать модель функционирования отраслевого заказа на науку и кадры. Также им необходимо продумать механизм участия ведомств в достижении ключевых целей десятилетия.
В качестве официального информационного партнера мероприятия выступил федеральный медиахолдинг 1MI.