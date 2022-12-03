Чернышенко озвучил результаты первого года Десятилетия науки и технологий

Вице-премьер напомнил, что заместители руководителей федеральных ведомств и министерств по НТР должны быть назначены до конца текущего года согласно поручению главы государства. Работа с ними будет вестись по тем же принципам, что и с руководителями, которые отвечают за цифровую трансформацию. На заседании Чернышенко поручил встроить субъекты РФ в общую вертикаль управления научно-технологическим развитием. Сделать это нужно в ближайшие сроки.