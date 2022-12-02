За год в Тюменской области работы по лесовосстановлению выполнены на 4 тысячах га

В течение ближайших лет за посадками будут проводиться агротехнические и лесоводственные уходы. А через 8–9 лет молодые деревца подрастут и будут переведены в покрытую лесом площадь. Ежегодно проводится уход на площади свыше 18 тысяч гектаров.