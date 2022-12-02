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За год в Тюменской области работы по лесовосстановлению выполнены на 4 тысячах га

2 декабря 13:51
Фото: сайт правительства Тюменской области
В этом году Тюменская область выполнила в полном объеме все запланированные работы по производству лесов. Посадка лесных культур сеянцев хвойных пород деревьев проведена на площади 3013 га и выполнено естественное лесовосстановление на площади 3927 га, сообщает департамент лесного комплекса региона.
«Региональный проект „Сохранение лесов“ обеспечивает достижение целей, показателей и результатов федерального проекта „Сохранение лесов“ нацпроекта „Экология“. Главной задачей регпроекта является сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений», — пояснил директор регионального департамента лесного комплекса.

С 2019 года в регионе проводится «компенсационное» лесовосстановление и лесоразведение, в рамках которого создаются лесные насаждения взамен вырубленных при разработке и добыче полезных ископаемых или создании линейных объектов. В текущем году «компенсационные» мероприятия проведены на площади 431,3 га.

В течение ближайших лет за посадками будут проводиться агротехнические и лесоводственные уходы. А через 8–9 лет молодые деревца подрастут и будут переведены в покрытую лесом площадь. Ежегодно проводится уход на площади свыше 18 тысяч гектаров.

В осенний период уже начаты подготовительные работы к следующему лесокультурному сезону. Проходят ремонтные работы лесохозяйственной техники и оборудования. Подготовлена площадь под будущие посадки 83 га. В рамках государственного задания выращено посадочного материала 5964 тысячи штук сеянцев сосны и ели. Также выращивание посадочного материала осуществляется арендаторами лесных участков и предпринимателями.

 

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