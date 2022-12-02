За год в Тюменской области работы по лесовосстановлению выполнены на 4 тысячах га

«Региональный проект „Сохранение лесов“ обеспечивает достижение целей, показателей и результатов федерального проекта „Сохранение лесов“ нацпроекта „Экология“. Главной задачей регпроекта является сохранение лесов, в том числе на основе их воспроизводства на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений», — пояснил директор регионального департамента лесного комплекса.
С 2019 года в регионе проводится «компенсационное» лесовосстановление и лесоразведение, в рамках которого создаются лесные насаждения взамен вырубленных при разработке и добыче полезных ископаемых или создании линейных объектов. В текущем году «компенсационные» мероприятия проведены на площади 431,3 га.
В течение ближайших лет за посадками будут проводиться агротехнические и лесоводственные уходы. А через 8–9 лет молодые деревца подрастут и будут переведены в покрытую лесом площадь. Ежегодно проводится уход на площади свыше 18 тысяч гектаров.
В осенний период уже начаты подготовительные работы к следующему лесокультурному сезону. Проходят ремонтные работы лесохозяйственной техники и оборудования. Подготовлена площадь под будущие посадки 83 га. В рамках государственного задания выращено посадочного материала 5964 тысячи штук сеянцев сосны и ели. Также выращивание посадочного материала осуществляется арендаторами лесных участков и предпринимателями.