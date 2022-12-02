Выездная бригада медиков проведет диспансеризацию жителей Аромашевского района

В прошлом месяце диспансеризацию у выездных специалистов прошли жители Сладковского района. Местному населению такой формат работы пришелся по душе.
«Более 20 врачей-специалистов из Тюмени проведут осмотр, диагностику жителей Аромашевского района, назначат или внесут изменения в лечение, дадут рекомендации», — пояснили в депздраве региона.
Записаться к узким специалистам моно после предварительного осмотра врачом-терапевтом или фельдшером. При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС.
Также Региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики поставит «Палатки здоровья». Сельчане смогут пройти обследование на кардиовизоре, измерить артериальное давление, пройти биоимпедансометрию. По итогам обследования, они получат консультацию по основным показателям здоровья, правильному питанию, профилактике гиподинамии и необходимости сохранения водного баланса в организме.
Проект «Здоровое село» направлен на сохранение и укрепление здоровья сельского населения, ранее выявление хронических заболеваний и, как итог — повышение продолжительности жизни.