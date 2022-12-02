nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Выездная бригада медиков проведет диспансеризацию жителей Аромашевского района

2 декабря 13:31
Фото: департамент здравоохранения Тюменской области.
С 5 по 16 декабря в Аромашевском районе будут работать высококвалифицированные врачи из Тюмени. Работа выездной бригады медиков организована в рамках регионального проекта «Здоровое село», сообщает департамент здравоохранения Тюменской области.

В прошлом месяце диспансеризацию у выездных специалистов прошли жители Сладковского района. Местному населению такой формат работы пришелся по душе.

«Более 20 врачей-специалистов из Тюмени проведут осмотр, диагностику жителей Аромашевского района, назначат или внесут изменения в лечение, дадут рекомендации», — пояснили в депздраве региона.

Записаться к узким специалистам моно после предварительного осмотра врачом-терапевтом или фельдшером. При себе иметь: паспорт, полис ОМС, СНИЛС.

Также  Региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики поставит «Палатки здоровья». Сельчане смогут пройти обследование на кардиовизоре, измерить артериальное давление, пройти биоимпедансометрию. По итогам обследования, они получат консультацию по  основным  показателям здоровья, правильному питанию, профилактике гиподинамии и необходимости сохранения водного баланса в организме.

Проект «Здоровое село» направлен на сохранение и укрепление здоровья сельского населения, ранее выявление хронических заболеваний и, как итог —  повышение продолжительности жизни. 

Подпишитесь
Топ-100 богатых людей Тюменской области 2022
12 декабря 09:39
С 15 по 23 декабря все школы Тюмени переходят на дистант
14 декабря 11:00
Число больных ОРВИ в Тюменской области увеличилось за неделю сразу на 80%
14 декабря 12:07
Владимир Путин открыл движение на участке трассы Екатеринбург — Тюмень
14 декабря 07:12
Семьям мобилизованных тюменцев предоставят новую транспортную льготу
14 декабря 04:40
Тюменец получил условный срок за призывы к экстремизму в соцсетях
14 декабря 08:09