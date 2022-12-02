Выездная бригада медиков проведет диспансеризацию жителей Аромашевского района

Также Региональный центр общественного здоровья и медицинской профилактики поставит «Палатки здоровья». Сельчане смогут пройти обследование на кардиовизоре, измерить артериальное давление, пройти биоимпедансометрию. По итогам обследования, они получат консультацию по основным показателям здоровья, правильному питанию, профилактике гиподинамии и необходимости сохранения водного баланса в организме.