Воробьёв вручил участникам СВО из Московской области ордена и медали

Воробьёв отметил, что из Подмосковья в зону СВО отправилось много добровольцев и администрация региона делает всё возможное, чтобы они были хорошо подготовлены и экипированы. Главной задачей глава региона назвал помощь семьям отправляющихся на фронт. Об этом, к слову, говорят и сами добровольцы, пишет newizv.ru.
Указом президента РФ за проявленный героизм и умелое командование орденом Мужества награжден начальник штаба батальона, капитан из Электростали Артем. Он явился в военкомат добровольно, считая, что стране сейчас очень нужен его 15-летний военный опыт.
В одном из боёв капитан командовал разведывательной группой и лично уничтожил пулемётный расчёт нацистов, а также вывел из строя их боевую машину пехоты. После боя Артем оказал товарищу медпомощь. Успешные действия группы помогли батальону продвинуться вперёд. Вернувшись из зоны спецоперации, Артём решил продолжить службу в армии и подал рапорт на восстановление.
Орден Мужества получил и доброволец из Сергиево-Посадского городского округа Дмитрий. Его подразделение мужественно обороняло вверенный участок и не дало прорваться атакующей группе противника. В результате слаженных действий враг потерял 11 человек и откатился назад, после чего был накрыт российской артиллерией.
Стрелок отделения взвода стрелковой роты добровольческого отряда, уроженец Донбасса Артём награжден медалью «За отвагу». Он неоднократно проявил себя на поле боя и выполнял задачи, связанные с существенным риском для жизни.
Медаль «За отвагу» губернатор вручил ещё одному добровольцу из Подмосковья — Александру. Его взвод попал под миномётный обстрел, и одного из бойцов придавило орудием. Несмотря на осколочное ранение, Александр спас товарища и получил за это награду.