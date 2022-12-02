Воробьёв вручил участникам СВО из Московской области ордена и медали

Воробьёв отметил, что из Подмосковья в зону СВО отправилось много добровольцев и администрация региона делает всё возможное, чтобы они были хорошо подготовлены и экипированы. Главной задачей глава региона назвал помощь семьям отправляющихся на фронт. Об этом, к слову, говорят и сами добровольцы, пишет newizv.ru.