В Тюменской области продолжаются поиски трех пропавших мужчин

Posted 2 декабря 2022, 11:54
Published 2 декабря 2022, 11:54
Modified 2 декабря 2022, 11:54
Updated 2 декабря 2022, 11:54
За месяц живыми были найдены 15 тюменцев.
Около Тобольска поисковики нашли Асеева Анатолия Алексеевича, 1988 года рождения. Он пропал 24 ноября и был найден в грузовике «Газель». Причиной смерти стало отравление угарным газом.
До сих пор продолжаются поиски Межецкого Александра Павловича, Плеханова Николая Николаевича и Шадеркина Алексея Владимировича.
Ранее «Наш город» сообщал, что водителя, пропавшего на трассе Тюмень — Тобольск, нашли мертвым.