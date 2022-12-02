В Тюменской области продолжаются поиски трех пропавших мужчин

Тюменские поисковики ищут трех пропавших тюменцев

По данным поисковых групп «Белая Сова» и «ЛизаАлерт», в ноябре в Тюменской области нашли 16 человек пропавших без вести. Один из них скончался. Ещё трёх мужчин продолжают искать.

За месяц живыми были найдены 15 тюменцев. Около Тобольска поисковики нашли Асеева Анатолия Алексеевича, 1988 года рождения. Он пропал 24 ноября и был найден в грузовике «Газель». Причиной смерти стало отравление угарным газом. До сих пор продолжаются поиски Межецкого Александра Павловича, Плеханова Николая Николаевича и Шадеркина Алексея Владимировича. Ранее «Наш город» сообщал, что водителя, пропавшего на трассе Тюмень — Тобольск, нашли мертвым. Водителя, пропавшего на трассе Тюмень — Тобольск, нашли мертвым Узнать подробнее