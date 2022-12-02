nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюменской области показатель ввода нового жилья вырос на 157 процентов

2 декабря 13:11
Фото: сайт правительства Тюменской области
За три квартала этого года в Тюменской области рост показателя по вводу жилья составил 157,5 процентов в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Об это сказано в ежеквартальном отчете департамента экономики региона.

Так, за с января по сентябрь 2022 года в Тюменской области рост наблюдается рост в нескольких сферах: в производстве сельскохозяйственной продукции он составляет 113,1%; в объеме строительных работ — 111,2%.

Объем инвестиций в экономику области за девять месяцев составил 126,8 млрд рублей (+127,9% к январю-июню 2021 года).

Доля промышленности в структуре инвестиций организаций (без субъектов малого предпринимательства) в январе-июне 2022 года – 53,4%, обрабатывающих производств – 30,8%..

«Продолжается реализация инвестиционных проектов, при этом наибольший объем инвестиций направлен в производственный сектор. В потребительском секторе отмечается положительная динамика по объему платных услуг населению», — отметили в пресс-службе правительства региона.

Потребительский рынок также остается стабильным в области, а по некоторым показателям даже растет.

За январь-сентябрь тюменцам продано товаров на сумму 353,6 млрд рублей (+95,8% к январю-сентябрю 2021 года в сопоставимых ценах). На душу населения реализовано товаров на сумму 228,5 тыс. рублей (по стране – 213,9 тыс. рублей). По этому показателю область на 13 месте среди российских регионов.

Подпишитесь
Топ-100 богатых людей Тюменской области 2022
12 декабря 09:39
С 15 по 23 декабря все школы Тюмени переходят на дистант
14 декабря 11:00
Число больных ОРВИ в Тюменской области увеличилось за неделю сразу на 80%
14 декабря 12:07
Владимир Путин открыл движение на участке трассы Екатеринбург — Тюмень
14 декабря 07:12
Семьям мобилизованных тюменцев предоставят новую транспортную льготу
14 декабря 04:40
Тюменец получил условный срок за призывы к экстремизму в соцсетях
14 декабря 08:09