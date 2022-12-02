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В тюменском лесу намусорил автомобиль «Газель»

Сегодня, 07:49
Фото: 1MI

В Тюмени грузовая машина «Газель» загрязнила лес

Вчера поздним вечером в паблике «ЧС Тюмень» появилась жалоба от пользователя социальной сети ВКонтакте на грузовой автомобиль, который скидывал много строительного мусора в лесу.
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ГАЗель
«Сегодня 1 декабря 2022 года, примерно в 15.30, на объездной дороге напротив Борового в сторону Лебяжьего озера в лесу мною был зафиксирован автомобиль „Газель“ в момент скидывания большого количества строительного мусора. Водитель, заметив фиксацию, предложил „договориться“ и был „послан“. После чего мною был совершен звонок в службу 112 с полным описанием происшедшего и моими данными. Во избежание спуска факта на самотёк публикую фото и подробное описание, дабы обратить внимание на сей факт соответствующих органов», — сообщил подписчик.

Комментаторы поддержали его поступок:

«Вы правильно сделали, что не прошли мимо этого преступления!!! В наших лесах такого мусора очень много! Говорю не понаслышке, выезжаю на субботники в пригородный лес. Жаль, что за это штраф небольшой и что всё это де.мо там так и останется», — написала Надежда Е.

В Управлении УМВД России по Тюменской области «Нашему городу» ответили, что в настоящее время по размещённой информации в соцсетях проводится проверка, после чего будет установлена личность гражданина, совершившего административное правонарушение.

На днях «Наш город» писал, что жители Тюменской области нашли в лесу Ишимского района запрещённые ловушки для белок и птиц, на которые почему-то не обращают внимание ответственные органы.

 

 

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#Елена Чебоксарова#ГАЗель#Леса#Полиция#Жалоба#Загрязнение почвы#Социальная сеть#Вконтакте#Тюмень
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