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В Тюмени резко вырастет минимальная плата за техосмотр машины

Сегодня, 10:37
Фото: 1MI

Техосмотр автомобиля в Тюмени подорожает сразу на 50%

Почти на 50% увеличится минимальная плата за техосмотр автомобиля. По данным информцентра правительства Тюменской области, повышение произойдёт с 1 января 2023 года. Отмечается, что это сделано для «обеспечения безубыточной работы операторов».

Ранее минимальная плата за техосмотр составляла 596 рублей.

«С нового года для легкового автомобиля она не может быть менее 913 рублей», - сообщает информцентр правительства Тюменской области.

Представители департамента тарифной политики региона подчеркнули, что тюменцам, которые используют автомобиль или мотоцикл в личных целях, техосмотр проходить необязательно. Документ необходим если машину нужно продать.

Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменских аптеках на 26% подорожал популярный жаропонижающий препарат.

Популярный жаропонижающий препарат подорожал в тюменских аптеках на 26%
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Экономика#Деньги#Жалобы#Бюджеты
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