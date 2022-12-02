В Тюмени резко вырастет минимальная плата за техосмотр машины

Ранее минимальная плата за техосмотр составляла 596 рублей.
«С нового года для легкового автомобиля она не может быть менее 913 рублей», - сообщает информцентр правительства Тюменской области.
Представители департамента тарифной политики региона подчеркнули, что тюменцам, которые используют автомобиль или мотоцикл в личных целях, техосмотр проходить необязательно. Документ необходим если машину нужно продать.
Ранее «Наш город» сообщал, что в тюменских аптеках на 26% подорожал популярный жаропонижающий препарат.