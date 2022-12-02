В Тюмени резко вырастет минимальная плата за техосмотр машины

Техосмотр автомобиля в Тюмени подорожает сразу на 50%

Почти на 50% увеличится минимальная плата за техосмотр автомобиля. По данным информцентра правительства Тюменской области, повышение произойдёт с 1 января 2023 года. Отмечается, что это сделано для «обеспечения безубыточной работы операторов».