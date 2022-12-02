В Тюмени открыли пешеходный бульвар на Дзержинского

Несмотря на то, что реализация проекта была рассчитана на два года, сегодня все готово, чтобы тюменцы и гости города могли пройти по обновленной улице и оценить, насколько по-новому выглядят деревянные здания-памятники. Правда, работы еще не закончены — на 2023 год запланирована реставрация фасадов многоквартирных домов на Дзержинского.
На новой пешеходной улице уже работает открытый павильон, в котором можно увидеть деревянный макет квартала и экспозицию, рассказывающую об особенностях и уникальности тюменской деревянной резьбы, о значениях ее символов. Оборудованы игровые детские зоны, беседки, качели, установлены арт-объекты.
В ближайшее время здесь начнет принимать посетителей начнет частный музей и Дом Ершова, мастерская семьи Шитовых. Каждый из объектов оснащен информацией с кратким описанием и историей.
«Хочу сказать, что резиденты для территории подбирались исходя из ее концепции креативного пространства. Я со многими предпринимателями — владельцами кафе, мастерских, зданий — пообщался, все они готовы адаптировать планы развития под новый формат улицы», — отметил Руслан Кухарук.
Ранее «Наш Город» писал, что на работы по строительству пешеходного проспекта на улице Дзержинского из областной казны было затрачено более 500 миллионов рублей.