В Тюмени открыли пешеходный бульвар на Дзержинского

Несмотря на то, что реализация проекта была рассчитана на два года, сегодня все готово, чтобы тюменцы и гости города могли пройти по обновленной улице и оценить, насколько по-новому выглядят деревянные здания-памятники. Правда, работы еще не закончены — на 2023 год запланирована реставрация фасадов многоквартирных домов на Дзержинского.