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В Тюмени открыли пешеходный бульвар на Дзержинского

Сегодня, 07:05
Фото: тг-канал Руслан Кухарук

В Тюмени открыли первую пешеходную улицу

В Тюмени официально открыли пешеходный бульвар на улице Дзержинского. Накануне по первой пешеходной улице областной столицы прогулялся глава администрации Тюмени Руслан Кухарук и депутаты гордумы.
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Тюмень

Несмотря на то, что реализация проекта была рассчитана на два года, сегодня все готово, чтобы тюменцы и гости города могли пройти по обновленной улице и оценить, насколько по-новому выглядят деревянные здания-памятники. Правда, работы еще не закончены  — на 2023 год запланирована реставрация фасадов многоквартирных домов на Дзержинского.

На новой пешеходной улице уже работает открытый павильон, в котором можно увидеть деревянный макет квартала и экспозицию, рассказывающую об особенностях и уникальности тюменской деревянной резьбы, о значениях ее символов. Оборудованы игровые детские зоны, беседки, качели, установлены арт-объекты.

В ближайшее время здесь начнет  принимать посетителей начнет частный музей и Дом Ершова, мастерская семьи Шитовых. Каждый из объектов оснащен информацией с кратким описанием и историей.

«Хочу сказать, что резиденты для территории подбирались исходя из ее концепции креативного пространства. Я со многими предпринимателями — владельцами кафе, мастерских, зданий — пообщался, все они готовы адаптировать планы развития под новый формат улицы», — отметил Руслан Кухарук.

Ранее «Наш Город» писал, что на работы по строительству пешеходного проспекта на улице Дзержинского из областной казны было затрачено более 500 миллионов рублей.

В Тюмени выделено более 500 млн на превращение Дзержинского в пешеходный проспект
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#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Тюмень#Благоустройство#Тюменская область#Улицы#Видео
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