В Тюмени отключат светофор на Червишевском тракте

Тюменских водителей просят учитывать данный факт при поездках. На данный момент в областной столице зарегистрированы 5-балльные пробки. Движение затруднено на улице Червишевский тракт — от Сибирской до Зои Космодемьянской. Затор зарегистрирован на улице Мира, Николая Чаплина — от Папанинцев до Трактовой.
Также в пробке стоят улица Мельникайте, 50 лет ВЛКСМ, Мориса Тореза, Пермякова, Республики — от Геологоразведчиков до Профсоюзной.
Затруднено движение на 50 лет Октября, Профсоюзной, Челюскинцев и 2-й Луговой.
По данным 2 ГИС, к этом часу произошло три дорожно-транспортных происшествия — на улицах Федюнинского, Ямской и Челюскинцев.
Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в тестовом режиме открыта улица Андрея Бушуева в Тюменской слободе.