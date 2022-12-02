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В Тюмени отключат светофор на Червишевском тракте

Сегодня, 03:23
Фото: 1MI

В Тюмени 2 декабря погаснет светофор у Комсомольского сквера

В Тюмени сегодня на полдня отключат светофор на пресечении улиц Червишевский тракт и Зои Космодемьянской. Из-за работ на электросетях, светофорный объект не будет работать с 9 часов утра до 13 часов дня.
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Тюмень

Тюменских водителей просят учитывать данный факт при поездках. На данный момент в областной столице зарегистрированы 5-балльные пробки. Движение затруднено на улице Червишевский тракт — от Сибирской до Зои Космодемьянской. Затор зарегистрирован на улице Мира, Николая Чаплина — от Папанинцев до Трактовой.

Также в пробке стоят улица Мельникайте, 50 лет ВЛКСМ, Мориса Тореза, Пермякова, Республики — от Геологоразведчиков до Профсоюзной.

Затруднено движение на 50 лет Октября, Профсоюзной, Челюскинцев и 2-й Луговой.

По данным 2 ГИС, к этом часу произошло три дорожно-транспортных происшествия — на улицах Федюнинского, Ямской и Челюскинцев.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюмени в тестовом режиме открыта улица Андрея Бушуева в Тюменской слободе.

В Тюменской слободе открыли дорогу к объездной
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#Валентина Бурнашева#Общество#Дороги#Светофоры#Дорожные пробки#Пробки#Тюмень#Тюменская область#Безопасность на дорогах
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