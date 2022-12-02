В Тюмени отключат светофор на Червишевском тракте

В Тюмени 2 декабря погаснет светофор у Комсомольского сквера

В Тюмени сегодня на полдня отключат светофор на пресечении улиц Червишевский тракт и Зои Космодемьянской. Из-за работ на электросетях, светофорный объект не будет работать с 9 часов утра до 13 часов дня.

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