В Тюмени наградили работодателей за трудоустройство людей с инвалидностью и ОВЗ
2 декабря 14:13
Фото: Департамент труда и занятости населения Тюменской области
Правительство Тюменской области отметило заслуги работодателей, предоставившим рабочие места людям с ограниченными возможностями здоровья. Благодарственные письма руководителям, организаций, достигшим высоких показателей в организации трудоустройства граждан с инвалидностью вручил Александр Моор.
Награды за заслуги в деятельности, способствующей социально-экономическому развитию региона получили:
Бекиров Андрей — директор Негосударственного частного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Региональный специализированный учебный центр». Региональный учебный центр сотрудничает со службой занятости по трудоустройству инвалидов со дня основания. В 2022 году предприятие трудоустроило 38 граждан с инвалидностью по программам дополнительного финансирования рабочих мест.
Бердюгин Андрей — председатель Общественной организации «Упоровская районная организация Тюменской областной региональной организации общероссийской общественной организации „Всероссийское общество инвалидов“». За время сотрудничества со службой занятости организацией было заключено более 30 договоров, направленных на трудоустройство инвалидов. В 2022 году было трудоустроено 24 гражданина с инвалидностью, а инвалиды 1 группы смогли получить услугу по сопровождению при содействии занятости под руководством наставника.
Дубровина Екатерина — директор по развитию Общества с ограниченной ответственностью «Социальное предприятие „Лафф-ка“». Благодаря предприятию в 2022 году работу получили 40 граждан с инвалидностью.
Сивкова Александра — директор Муниципального автономного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Казанского района». Предприятие сотрудничает сослужбойзанятости более 5 лет. В 2022 году трудоустроено более 35 граждан с инвалидностью.
Стоит отметить, мероприятия по поддержке инвалидов, в особенности инвалидов молодых, — это один из приоритетов в деятельности правительства региона, органов исполнительной власти Тюменской области. Поддержка инвалидов носит межведомственный характер. В 2021 году на очередной трехлетний период в регионе утверждена программа комплексного содействия в трудоустройстве молодых лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, помощи в их адаптации, получении профессиональных навыков.