В Тюмени на улице Героев Космоса скончался 68-летний мужчина. На него упала дверь

В Тюмени на 68-летнего мужчину упала дверь. Он скончался

По данным СКР по Тюменской области, в Тюмени возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины. Смертельные травмы он получил на одном из строительных объектов, всё произошло 30 ноября.