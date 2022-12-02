В Тюмени на улице Героев Космоса скончался 68-летний мужчина. На него упала дверь

Следователи полагают, что трагедия произошла из-за нарушения правил безопасности при ведении строительных работ. Инцидент зафиксирован на улице Героев Космоса в Тюмени.
«В результате нарушения неустановленным лицом правил безопасности, с высоты 12 этажа строящегося здания, упала дверь на 68-летнего мужчину, в результате чего потерпевший получил травмы, от которых вскоре скончался», - сообщает пресс-служба СКР по Тюменской области.
Ранее «Наш город» сообщил, что двое жителей Тюмени обвиняются в убийстве по предварительному сговору. Подозреваемые будут под стражей до 30 января 2023 года.