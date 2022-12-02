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В Тюмени на улице Героев Космоса скончался 68-летний мужчина. На него упала дверь

Сегодня, 11:26
Фото: СКР

В Тюмени на 68-летнего мужчину упала дверь. Он скончался

По данным СКР по Тюменской области, в Тюмени возбуждено уголовное дело по факту гибели мужчины. Смертельные травмы он получил на одном из строительных объектов, всё произошло 30 ноября.

Следователи полагают, что трагедия произошла из-за нарушения правил безопасности при ведении строительных работ. Инцидент зафиксирован на улице Героев Космоса в Тюмени.

«В результате нарушения неустановленным лицом правил безопасности, с высоты 12 этажа строящегося здания, упала дверь на 68-летнего мужчину, в результате чего потерпевший получил травмы, от которых вскоре скончался», - сообщает пресс-служба СКР по Тюменской области.

Ранее «Наш город» сообщил, что двое жителей Тюмени обвиняются в убийстве по предварительному сговору. Подозреваемые будут под стражей до 30 января 2023 года.

Двое тюменцев обвиняются в убийстве по предварительному сговору
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Происшествия#Уголовное дело#Прокуратура#СКР
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