В Тюмени изменятся маршруты автобусов №71, №120 и №120к

Уточнить маршрут можно по телефону 8-800-250-0722.
«С 10 декабря 2022 года в схемы движения маршрутов регулярных перевозок № 120 «III мкр. – с/о «Солнечное» и № 120к «СК «Здоровье» – с/о «Солнечное» включаются остановочные пункты «с/о «Тополек», «с/о «Факел», «Большое Царево-1», «Большое Царево-3» в прямом и обратном направлениях», - сообщает горадминистрация.
Более того, внесены изменения в схему автобусов № 71. В маршрут включается остановка «ул. Бориса Быстрых».
Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы просят изменить схемы маршрутов № 73 и № 83.