В Тюмени изменятся маршруты автобусов №71, №120 и №120к

Маршруты автобусов №71, №120 и №120к изменятся с 10 декабря

В Тюмени внесены изменения в схему маршрутов автобусов №120 и №120к. По данным горадминистрации, новое расписание начнёт действовать с 10 декабря, в него включат 4 остановки.