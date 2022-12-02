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В Тюмени изменятся маршруты автобусов №71, №120 и №120к

Сегодня, 11:16
Фото: 1MI

Маршруты автобусов №71, №120 и №120к изменятся с 10 декабря

В Тюмени внесены изменения в схему маршрутов автобусов №120 и №120к. По данным горадминистрации, новое расписание начнёт действовать с 10 декабря, в него включат 4 остановки.

Уточнить маршрут можно по телефону 8-800-250-0722.

«С 10 декабря 2022 года в схемы движения маршрутов регулярных перевозок № 120 «III мкр. – с/о «Солнечное» и № 120к «СК «Здоровье» – с/о «Солнечное» включаются остановочные пункты «с/о «Тополек», «с/о «Факел», «Большое Царево-1», «Большое Царево-3» в прямом и обратном направлениях», - сообщает горадминистрация.

Более того, внесены изменения в схему автобусов № 71. В маршрут включается остановка «ул. Бориса Быстрых».

Ранее «Наш город» сообщал, что тюменцы просят изменить схемы маршрутов № 73 и № 83.

Тюменцы просят изменить схемы маршрутов № 73 и № 83
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Экономика#Дороги#Автобусы#Дачные автобусы
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