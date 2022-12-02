В ноябре оптимизм у россиян немного вырос

Аналогичным образом выглядят в представлениях населения, по данным «инФОМ», перспективы развития страны. В среднем за 2021 год индекс перспектив российской экономики на следующий год составлял 93 пункта, а в кризисном 2022-м вырос до 102; индекс перспектив развития на пять лет вырос со среднего значения 95 пунктов в 2021 году до 108 в 2022-м. Оба индекса дрогнули в октябре, провалившись на 12 и 6 пунктов соответственно, но в ноябре вернулись в область среднегодовых значений.