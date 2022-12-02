В ноябре оптимизм у россиян немного вырос

Эксперты полагают, что это вызвано не изменениями наблюдаемой экономической ситуации, а перепадами в ожиданиях. Теперь ноябрьский спрос фиксирует стабилизацию экономических перспектив. Ожидания значительно улучшились. Пик ценового шока в восприятии населения пришелся на апрель, после чего наблюдаемая россиянами инфляция стала последовательно сокращаться.
В августе инфляция стала расти. В октябре доля ожидающих роста цен подскочила с 14 до 22% от числа опрошенных «инФОМ», а в ноябре снизилась до 18%.
Похожим образом вели себя показатели кризисного потребительского поведения. Весной до 53% россиян предпочитали покупать более дешевые товары. Затем эта доля последовательно снижалась до 41% в сентябре. В ноябре показатель составил 38%.
Индекс потребительских настроений немного улучшился. При ближайшем рассмотрении оценки текущей ситуации с августа не менялись, в то время как ожидания были подвержены сильным колебаниям. Схожая ситуация наблюдается и в оценках экономической ситуации бизнесом; здесь также заметна стагнация производства на протяжении последних месяцев при сильных колебаниях ожиданий — в августе–сентябре они продолжали расти, в октябре пережили резкий спад, а в ноябре несколько восстановились.
Подобные аномалии – это характерная черта 2022 года. На протяжении шести месяцев ожидания находились на уровнях, существенно более высоких, чем во вполне удачном для экономики 2021 году. Да и сейчас, хотя ожидания были несколько подорваны октябрьским падением, они все еще находятся выше средних значений прошлого года, для чего в экономике не наблюдается никаких оснований.
Аналогичным образом выглядят в представлениях населения, по данным «инФОМ», перспективы развития страны. В среднем за 2021 год индекс перспектив российской экономики на следующий год составлял 93 пункта, а в кризисном 2022-м вырос до 102; индекс перспектив развития на пять лет вырос со среднего значения 95 пунктов в 2021 году до 108 в 2022-м. Оба индекса дрогнули в октябре, провалившись на 12 и 6 пунктов соответственно, но в ноябре вернулись в область среднегодовых значений.
В целом ситуация завышенных ожиданий чревата новыми срывами и появлением «черных лебедей» — событий, которые воспринимаются гораздо более остро, нежели того заслуживают, концентрируя в себе накопленное разочарование. Однако частичная мобилизация, которая могла стать таким событием, пока им не стала, показал ноябрьский разворот к необоснованному оптимизму.