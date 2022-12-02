Участники II Конгресса молодых ученых обсудят потенциал генетики

В рамках мероприятия специалисты поговорят о системе медико-генетической помощи и о применении генно-терапевтических лекарственных препаратов. Кроме того, затронут ряд вопросов, касающихся возможностей и перспектив медицинской науки, которая все больше укрепляет свои позиции в повседневной жизни. Член президиума общероссийской общественной организации «Российская ассоциация содействия науке» Мария Воронцова станет модератором трека. Об этом пишет newstracker.ru.
«Генетические технологии — это не только проводник в мир высокотехнологичного будущего, но и уже неотъемлемая часть нашей жизни. С помощью генетических технологий, вошедших в рутинную практику, врачи ставят или подтверждают диагнозы, что позволяет определиться с правильной тактикой ведения и лечения пациента», — отмечает Воронцова.
По ее словам, фундаментальной задачей ученых в биомедицинском секторе является, чтобы результаты исследований помогали разработке новых методов диагностики, терапии, мониторинга пациентов, а люди стали более здоровыми и счастливыми. Поэтому генетические технологии направлены на продвижение медицины в будущее — в сторону развития поистине персонализированной медицины, добавила она.
II Конгресс молодых ученых проходит 1–3 декабря 2022 года на базе парка науки и искусства «Сириус». Мероприятие имеет все основания стать одним из главных событий Десятилетия науки и технологий в России. Деловая программа конгресса содержит десятки различных тематических сессий о состоянии и перспективах науки, исследований и образования. В конгрессе примут участие представители более 40 стран мира.
Подробную информацию о Конгрессе молодых ученых можно получить на официальном сайте: конгресс.наука.рф.
Организаторами конгресса в 2022 году выступают Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, координационный совет по делам молодежи в научной и образовательной сферах Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию при поддержке Фонда Росконгресс. Официальный инфопартнер мероприятия — медиахолдинг 1MI.