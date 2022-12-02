Участники II Конгресса молодых ученых обсудят потенциал генетики

В рамках мероприятия специалисты поговорят о системе медико-генетической помощи и о применении генно-терапевтических лекарственных препаратов. Кроме того, затронут ряд вопросов, касающихся возможностей и перспектив медицинской науки, которая все больше укрепляет свои позиции в повседневной жизни. Член президиума общероссийской общественной организации «Российская ассоциация содействия науке» Мария Воронцова станет модератором трека. Об этом пишет newstracker.ru.