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У Воронинских горок произошло ДТП. Есть пострадавший

Сегодня, 06:04
Фото: 1MI
Один человек пострадал в дорожно-транспортном происшествии, произошедшем сегодня утром в районе Воронинских горок. Около восьми часов утра здесь столкнулись Honda и Kia. Причиной аварии стало нарушение правил очередности проезда на перекрестке одним из водителей.
Сюжет
Тюмень

Как рассказали «Нашему Городу» в ГИБДД по Тюменской области, в результате ДТП пострадал водитель Kia. Обстоятельства произошедшей аварии выясняются.

Ранее «Наш Город» писал, что накануне на дорогах тюменского региона произошло четыре ДТП, в которых травмы получили пять человек. Около полудня в четверг в Ялуторовске на пересечении улиц Революции и Луговой Volkswagen Jetta врезался в Daewoo Matiz.

В результате аварии травмы получила 32-летняя водитель Daewoo. Причиной ДТП стало нарушение правил очередности проезда.

Под Тюменью Hyundai врезался в большегруз и легковушку
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#Валентина Бурнашева#Общество#Дороги#Происшествия#Тюмень#Авария#ДТП#Тюменская область#Безопасность на дорогах
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