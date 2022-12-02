У Воронинских горок произошло ДТП. Есть пострадавший

Ранее «Наш Город» писал, что накануне на дорогах тюменского региона произошло четыре ДТП, в которых травмы получили пять человек. Около полудня в четверг в Ялуторовске на пересечении улиц Революции и Луговой Volkswagen Jetta врезался в Daewoo Matiz.