Тюменцы жалуются на холодные подъезды

Жалобы на работу УК «Компромисс» поступают уже не в первый раз. Компания имеет негативную репутацию у тюменцев. Ранее «Наш Город» писал, что жители тюменского дома на улице Республики, 248, жаловались на нашествие крыс. Ранее этот дом находился на балансе «Компромисса», но не так давно перешел в ведение УК «Монолит».