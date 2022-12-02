Тюменцы жалуются на холодные подъезды

По словам горожан, управляющая компания исправно собирает с жильцов деньги за капитальный ремонт, но при этом ничего не делает.
«С июня отправляем заявки, но результата нет. В последние дни и вовсе перестали брать трубку. Приходится самим утеплять балконы на лестничных площадках — поставили старый матрас вместо двери, чтобы хоть как-то спасти ситуацию. В подвальном помещении, где находятся стояки, идет капитальный ремонт, но меняют не все трубы, а только их часть. Хотя надо менять всю систему — трубы уже прогнили и постоянно текут. Возникает вопрос — за что мы платим деньги?» — возмутилась одна из жительниц дома.
Дом на улице Республики, 216, находится на балансе УК «Компромисс». По данным из открытых источников, компания работает на рынке с 2013 года. За весь период работы в отношении УК было инициировано 63 проверки, в 53 случаях были выявлены нарушения.
По данным ФНС, УК «Компромисс» является убыточной компанией — в 2021 году убыток предприятия составил около пяти сотен тысяч рублей.
Жалобы на работу УК «Компромисс» поступают уже не в первый раз. Компания имеет негативную репутацию у тюменцев. Ранее «Наш Город» писал, что жители тюменского дома на улице Республики, 248, жаловались на нашествие крыс. Ранее этот дом находился на балансе «Компромисса», но не так давно перешел в ведение УК «Монолит».