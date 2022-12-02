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Тюменцы жалуются на холодные подъезды

Сегодня, 05:20
Фото: 1MI

Жители тюменского дома живут полгода с текущими трубами

Жители тюменского дома на улице Республики, 216, живут с протекающими трубами и гуляющим ветром по лестничным площадкам из-за неутепленных балконов без дверей в подъездах.
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Тюмень

По словам горожан, управляющая компания исправно собирает с жильцов деньги за капитальный ремонт, но при этом ничего не делает.

«С июня отправляем заявки, но результата нет. В последние дни и вовсе перестали брать трубку. Приходится самим утеплять балконы на лестничных площадках — поставили старый матрас вместо двери, чтобы хоть как-то спасти ситуацию. В подвальном помещении, где находятся стояки, идет капитальный ремонт, но меняют не все трубы, а только их часть. Хотя надо менять всю систему — трубы уже прогнили и постоянно текут. Возникает вопрос — за что мы платим деньги?» — возмутилась одна из жительниц дома.

Дом на улице Республики, 216, находится на балансе УК «Компромисс». По данным из открытых источников, компания работает на рынке с 2013 года. За весь период работы в отношении УК было инициировано 63 проверки, в 53 случаях были выявлены нарушения.

По данным ФНС, УК «Компромисс» является убыточной компанией — в 2021 году убыток предприятия составил около пяти сотен тысяч рублей.

Жалобы на работу УК «Компромисс» поступают уже не в первый раз. Компания имеет негативную репутацию у тюменцев. Ранее «Наш Город» писал, что жители тюменского дома на улице Республики, 248, жаловались на нашествие крыс. Ранее этот дом находился на балансе «Компромисса», но не так давно перешел в ведение УК «Монолит».

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#Валентина Бурнашева#Тюменская область#Тюмень#Общество#Управляющие компании#Жалобы#Новости тюмени
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