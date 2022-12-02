Тюменца отправили в СИЗО, бульвар на Дзержинского, покупка элитных машин для властей

Стоит отметить, что работы ещё не закончены. Реализация проекта была рассчитана на два года, но сегодня тюменцы и гости города могли пройти по обновленной улице и оценить её. На 2023 год запланирована реставрация фасадов многоквартирных домов на Дзержинского. Скоро здесь начнет работать частный музей и Дом Ершова, мастерская семьи Шитовых. Каждый из объектов оснащен информацией с кратким описанием и историей.