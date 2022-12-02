Тюменца отправили в СИЗО, бульвар на Дзержинского, покупка элитных машин для властей

Администрация города Тюмени планирует закупить пять элитных машин на 19,5 млн рублей.
К автомобилям предъявляется несколько требований. Они должны быть с пробегом не более 30 км, автоматической коробкой передач, мощностью 150 лошадиных сил, обязательно тёмно-синими. Машины должны быть 2022 года выпуска. Гарантийных срок не меньше 3-х лет.
Тюменца, обвиняемого в сопротивлении полиции, отправили в СИЗО.
Тюменца Евгения Нигматуллина отправили в СИЗО до середины января. Его обвиняют в том, что он оказал сопротивление полиции.
На заседание суда прессу не пустили. Между тем редакция направила накануне официальный документ.
30 ноября тюменца задержали полицейские и со следами побоев доставили в межрайонный СК в Тюмени. На очередном допросе он вынужден был дать признательные показания и отказался от медпомощи.
В Тюмени открыли пешеходный бульвар на Дзержинского.
Пешеходный бульвар на улице Дзержинского открыли 2 декабря. Накануне по первой пешеходной улице областной столицы прогулялся глава администрации Тюмени Руслан Кухарук и депутаты гордумы.
Стоит отметить, что работы ещё не закончены. Реализация проекта была рассчитана на два года, но сегодня тюменцы и гости города могли пройти по обновленной улице и оценить её. На 2023 год запланирована реставрация фасадов многоквартирных домов на Дзержинского. Скоро здесь начнет работать частный музей и Дом Ершова, мастерская семьи Шитовых. Каждый из объектов оснащен информацией с кратким описанием и историей.
Резиденты для данной территории подбирались исходя из ее концепции. Все предприниматели готовы адаптировать планы развития под новый формат улицы. Отметим, что на проект улицы Дзержинского из областной казны было затрачено более 500 миллионов рублей.