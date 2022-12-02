Тюменским чиновникам-пенсионерам выдадут ДМС-полиса за 15 миллионов рублей

По данным документации, медицинские услуги VIP-уровня должны быть предоставлены 1 тысячи 330, вышедшим на пенсию госслужащим.
В программу ДМС должно быть включено амбулаторно-поликлиническое обслуживание (консультативная помощь, диагностические лабораторные и инструментальные исследования, физиотерапевтическое лечение), помощь на дому, стоматологические услуги, в том числе услуги протезирования без имплантации, услуги дневного стационара по неврологии и сердечно-сосудистым заболеваниям и услуги оказания скорой и неотложной медпомощи.
Срок действия полисов ДМС — один год. Общая страховая сумма на всех лиц по настоящему контракту составляет 199 миллионов 500 тысяч рублей.
Заявки на участие в тендере будут принимать до 19 декабря. 22 декабря состоится подведение итогов аукциона.
Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюменской области объявили тендер на приобретение квартир в новостройках общей стоимостью 120 миллионов рублей.