nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости
nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Тюменским чиновникам-пенсионерам выдадут ДМС-полиса за 15 миллионов рублей

Сегодня, 06:41
Фото: 1MI

Тюменских чиновников-пенсионеров застрахуют за счет бюджета на 15 миллионов рублей

Тюменские власти ищут компанию, которая окажет услуги по страхованию чиновников-пенсионеров. Тендер стоимостью 15 миллионов 461 тысячу рублей опубликован на портале Госзакупки.
Сюжет
Тюмень

По данным документации, медицинские услуги VIP-уровня должны быть предоставлены 1 тысячи 330, вышедшим на пенсию госслужащим.

В программу ДМС должно быть включено амбулаторно-поликлиническое обслуживание (консультативная помощь, диагностические лабораторные и инструментальные исследования, физиотерапевтическое лечение), помощь на дому, стоматологические услуги, в том числе услуги протезирования без имплантации, услуги дневного стационара по неврологии и сердечно-сосудистым заболеваниям и услуги оказания скорой и неотложной медпомощи.

Срок действия полисов ДМС — один год. Общая страховая сумма на всех лиц по настоящему контракту составляет 199 миллионов 500 тысяч рублей.

Заявки на участие в тендере будут принимать до 19 декабря. 22 декабря состоится подведение итогов аукциона.

Ранее «Наш Город» писал, что власти Тюменской области объявили тендер на приобретение квартир в новостройках общей стоимостью 120 миллионов рублей.

Тюменские чиновники потратят 560 тысяч рублей на ремонт и очистку от пыли гирлянд
Узнать подробнее
#Валентина Бурнашева#Общество#Экономика#Тендеры#Страхование#Тюмень#Тюменская область
Подпишитесь
Люди решают: как города развиваются благодаря идеям жителей
18 ноября 07:29
Мобилизованному тюменцу, которому отказали в иске, назначили апелляцию
30 ноября 09:08
СК начал проверку по факту публикаций из дела Бережного
30 ноября 05:48
Тюменские власти нашли компанию, которая накормит их семгой и муксуном
30 ноября 06:33
Тюменцев предупредили об аномальных холодах
30 ноября 06:58
В Тюмени за 11 месяцев выросло число ДТП
30 ноября 08:35