Тюменским чиновникам-пенсионерам выдадут ДМС-полиса за 15 миллионов рублей

В программу ДМС должно быть включено амбулаторно-поликлиническое обслуживание (консультативная помощь, диагностические лабораторные и инструментальные исследования, физиотерапевтическое лечение), помощь на дому, стоматологические услуги, в том числе услуги протезирования без имплантации, услуги дневного стационара по неврологии и сердечно-сосудистым заболеваниям и услуги оказания скорой и неотложной медпомощи.