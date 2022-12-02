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Тюменские водители автобусов оставляют горожан мёрзнуть на остановках

Сегодня, 05:31
Фото: 1MI

Жители Тюмени жалуются в соцсетях на водителей автобусов

В паблике социальной сети Вконтакте «ЧС Тюмень» жители районов поделились, что по вине водителей не успевают попасть в общественный транспорт, который и так у них ходит редко.
«Пожалуюсь на 49 автобус, ходит в будние дни раз в полчаса, в выходные раз в час. За один день я в первую дорогу увидела, как, не отъехав от остановки, водитель не пустил двух девушек, которые стучались в дверь, далее на обратном пути — не пустил дедушку. На вопрос, почему не пустили, кондуктор ответила: „Мы не такси!“ Но автобус ещё с остановки не отъехал, и так постоянно, за ним бежишь, а они никогда на секунду не остановятся, будто торопятся куда-то. Один автобус с Зареки, каждый раз гадаешь, уедешь или нет!!!» — пишет Надежда Н.

В комментариях под постом сразу появились жалобы также на другие маршруты:

«Такая же ситуация и с 64 маршруткой. У Солнечного зашли человек 7, место есть ещё.
Начал заходить дедуля, еле стоит на ногах (не пьяный, а старенький потому что).
Мороз на улице был -25. Водитель перед носом закрыл дверь. Ему сказали, но он проигнорировал и погнал. 64 ведь не каждые 5 минут ходит.
Старик мёрз стоял. Бесчеловечные какие-то люди», — комментирует Катерина С.

На днях тюменцы жаловались, что водители автобусов отвлекаются на просмотры фильмов, общение по телефону и даже складывают ноги на руль. Пассажиры серьёзно волнуются за свою безопасность во время таких поездок.

В Тюмени водители автобусов во время поездок смотрят фильмы
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#Елена Чебоксарова#Пассажиры#Водители#Водители автобусов#Жалоба#Поездка
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