Тюменские водители автобусов оставляют горожан мёрзнуть на остановках

«Пожалуюсь на 49 автобус, ходит в будние дни раз в полчаса, в выходные раз в час. За один день я в первую дорогу увидела, как, не отъехав от остановки, водитель не пустил двух девушек, которые стучались в дверь, далее на обратном пути — не пустил дедушку. На вопрос, почему не пустили, кондуктор ответила: „Мы не такси!“ Но автобус ещё с остановки не отъехал, и так постоянно, за ним бежишь, а они никогда на секунду не остановятся, будто торопятся куда-то. Один автобус с Зареки, каждый раз гадаешь, уедешь или нет!!!» — пишет Надежда Н.
В комментариях под постом сразу появились жалобы также на другие маршруты:
«Такая же ситуация и с 64 маршруткой. У Солнечного зашли человек 7, место есть ещё.
Начал заходить дедуля, еле стоит на ногах (не пьяный, а старенький потому что).
Мороз на улице был -25. Водитель перед носом закрыл дверь. Ему сказали, но он проигнорировал и погнал. 64 ведь не каждые 5 минут ходит.
Старик мёрз стоял. Бесчеловечные какие-то люди», — комментирует Катерина С.
На днях тюменцы жаловались, что водители автобусов отвлекаются на просмотры фильмов, общение по телефону и даже складывают ноги на руль. Пассажиры серьёзно волнуются за свою безопасность во время таких поездок.