Тюменские чиновники закупают дорогие авто для поездок по городу

Согласно документации, стоимость одной модели не должна превысить 3,9 млн рублей.
К автомобилям предъявляется несколько требований. Они должны быть с пробегом не более 30 км, автоматической коробкой передач, мощностью 150 лс, обязательно тёмно-синими, новыми (то есть выпущены не раньше текущего года), с гарантией сроком не меньше 3-х лет и доставлены в течение 2-х дней.
Администрация получила разрешение на приобретение дорогих машин от Минпромторга РФ. Всего на закупку было выделено 19,5 млн рублей.
Недавно «Наш город» писал, что глава администрации Тюмени занял 2-е место в рейтинге мэров России.