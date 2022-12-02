Тюменские чиновники закупают дорогие авто для поездок по городу

К автомобилям предъявляется несколько требований. Они должны быть с пробегом не более 30 км, автоматической коробкой передач, мощностью 150 лс, обязательно тёмно-синими, новыми (то есть выпущены не раньше текущего года), с гарантией сроком не меньше 3-х лет и доставлены в течение 2-х дней.