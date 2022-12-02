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Тюменские чиновники закупают дорогие авто для поездок по городу

Сегодня, 04:43
Фото: 1MI

В Тюмени городская администрация решила закупить 5 элитных машин

Администрация Тюмени собирается приобрести 5 элитных авто бренда Hyundai Sonata для деловых поездок, сообщается на сайте государственных закупок.

Согласно документации, стоимость одной модели не должна превысить 3,9 млн рублей.

К автомобилям предъявляется несколько требований. Они должны быть с пробегом не более 30 км, автоматической коробкой передач, мощностью 150 лс, обязательно тёмно-синими, новыми (то есть выпущены не раньше текущего года), с гарантией сроком не меньше 3-х лет и доставлены в течение 2-х дней.

Администрация получила разрешение на приобретение дорогих машин от Минпромторга РФ. Всего на закупку было выделено 19,5 млн рублей.

Недавно «Наш город» писал, что глава администрации Тюмени занял 2-е место в рейтинге  мэров России.

Глава администрации Тюмени занял второе место в Национальном рейтинге
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#Елена Чебоксарова#Глава администрации#Hyundai#Поездка#Мэр#Бюджет города
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