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Тюменка купила заблокированный IPhone за 100 тысяч рублей в салоне связи

Сегодня, 11:18
Фото: 1MI

Жительница Тюмени купила в салоне связи заблокированный IPhone за 100 тысяч рублей

В паблике «ЧС Тюмень» подписчица сообщила о покупке заблокированного IPhone 13 Pro Max в салоне сотовой связи на улице Федюнинского. Она заплатила за телефон почти 100 тысяч рублей, но использовать устройство не может.
Фото: скрин ЧС Тюмень
«Две недели назад я купила смартфон IPhone 13 Pro Max за полную рыночную стоимость , при установке своей симкарты я обнаружила, что в слоте уже стоит сим оператора из США. В настройках указано, что данный телефон обслуживается только с данным оператором», - сообщила 2 декабря Айгуль О. в паблике «ЧС Тюмень».

Продавцы салона связи были удивлены, но делать возврат отказались. На данный момент аппарат отправлен на экспертизу.

Вчера «Наш город» сообщал, что в гипермаркетах Тюмени появилась Coca-Cola из Казахстана. Напиток стоит 169 рублей.

В гипермаркетах Тюмени появилась Coca-Cola из Казахстана
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Экономика#Деньги#Покупки#Покупка-продажа
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