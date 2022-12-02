Тюменка купила заблокированный IPhone за 100 тысяч рублей в салоне связи

«Две недели назад я купила смартфон IPhone 13 Pro Max за полную рыночную стоимость , при установке своей симкарты я обнаружила, что в слоте уже стоит сим оператора из США. В настройках указано, что данный телефон обслуживается только с данным оператором», - сообщила 2 декабря Айгуль О. в паблике «ЧС Тюмень».
Продавцы салона связи были удивлены, но делать возврат отказались. На данный момент аппарат отправлен на экспертизу.
Вчера «Наш город» сообщал, что в гипермаркетах Тюмени появилась Coca-Cola из Казахстана. Напиток стоит 169 рублей.