Тюменка купила заблокированный IPhone за 100 тысяч рублей в салоне связи

Жительница Тюмени купила в салоне связи заблокированный IPhone за 100 тысяч рублей

В паблике «ЧС Тюмень» подписчица сообщила о покупке заблокированного IPhone 13 Pro Max в салоне сотовой связи на улице Федюнинского. Она заплатила за телефон почти 100 тысяч рублей, но использовать устройство не может.