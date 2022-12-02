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Цифровое будущее Тюменской области: искусственного интеллекта станет больше

2 декабря 12:30
Фото: Pexels.com
Тюменская область в числе лидеров по кадров для ИИ. Именно здесь открылась первая в России Школа юных нейроинженеров для детей с 8 по 11 класс. Произошло это в 2019 году. Об успехах проекта и планах на будущее рассказали в департамент информатизации Тюменской области.

«Если говорить об опыте Тюменской области в подготовке кадров для ИИ, то регион опередил федеральную повестку», — отметили в ведомстве.

Это подтверждают и результаты учеников Школы юных нейроинженеров, которые регулярно становятся победителями региональных и федеральных инженерных и ИТ-конкурсов, участвуют и побеждают в IT-хакатонах и уже работают с реальными кейсами организаций.

Например, команда школьников-нейроинженеров из ШЮН заняла 1 и 3 место на межрегиональном ИТ-хакатоне в 2022 году, обойдя конкурентов из других регионов. А для форума «Инфотех-2021» ученики ШЮН самостоятельно разработали виртуального помощника.

С момента открытия Центра робототехники и автоматизированных систем управления началась масштабная работа по формированию в регионе квалифицированного пласта ИТ-специалистов. С 2015 года в Тюменской области проводится обучение школьников по робототехнике (РобоЛабы) и программированию (АйтиЛабы). Обучение проходит на базе оборудованных классов, организованных в школах Тюмени, Ялуторовска, Заводоуковска, Тобольска и Ишима.

Кроме того, Тюменская область в рамках дорожной карты «Нейротех», входящей в состав регионального проекта «Цифровые технологии», реализует комплексный подход по развитию направления «Нейротехнологии и искусственный интеллект». В том числе в регионе уделяется большое внимание подготовке кадров в этой сфере, внедряются системы на базе искусственного интеллекта.

По поручению президента России, в ближайшее десятилетие в России будет взят курс на массовое внедрение искусственного интеллекта во все ключевые сферы экономики и государственного управления. Это значит, что работа искусственного интеллекта станет больше, а Тюменская область готова принять в этом самое активное участие.

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