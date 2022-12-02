Современный реабилитационный центр появится в Тюмени

В ближайшее время будет разработан проект центра. Тогда станет известна стоимость работ.
«Комплекс зданий разместим на ул. Энергостроителей рядом со школой № 63. Его основой станет реабилитационный центр, где будут вести прием врачи. Предусмотрены кабинеты восстановления, залы ЛФК и психологической помощи, отделение профориентации инвалидов», - сообщил губернатор Тюменской области.
В здании появится досуговый центр и бассейн.
Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице в 2027 году на берегу реки Туры построят современный отель и столовую.