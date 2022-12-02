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Современный реабилитационный центр появится в Тюмени

Сегодня, 12:09
Фото: информцентр правительства Тюменской области

В Тюмени построят реабилитационный центр рядом со школой №63

В Тюмени на улице Энергостроителей появится современный реабилитационный центр, сообщает информцентр правительства Тюменской области. Концепцию здания обсудили на совете по делам инвалидов.

В ближайшее время будет разработан проект центра. Тогда станет известна стоимость работ.

«Комплекс зданий разместим на ул. Энергостроителей рядом со школой № 63. Его основой станет реабилитационный центр, где будут вести прием врачи. Предусмотрены кабинеты восстановления, залы ЛФК и психологической помощи, отделение профориентации инвалидов», - сообщил губернатор Тюменской области.

В здании появится досуговый центр и бассейн.

Ранее «Наш город» сообщал, что в областной столице в 2027 году на берегу реки Туры построят современный отель и столовую.

Гостиница и столовая появятся на берегу Туры в Тюмени
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Экономика#Деньги#Бюджеты#Инвалиды
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