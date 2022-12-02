Сотрудникам банков РФ предлагают переезд на Запад на инсайдерскую информацию

Как передают «Известия» со ссылкой на источники в финансовой сфере, «РТК-Солар» и сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI.
Инсайдеры в банках могут получить информацию для телефонных мошенничеств данные россиян, а также получить данные для проведения кибератак на организации.
В Центробанке заявили, что банки обязаны ограничивать перечень сотрудников, имеющих доступ к чувствительным сведениям.
Как отметил основатель DLBI Ашот Оганесян, подобные предложения чаще размещают украинские хактивисты. Однако западным хакерам, по его словам, вряд ли интересен доступ к российским банкам, так как вывести средства из них сейчас очень сложно.