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Сотрудникам банков РФ предлагают переезд на Запад на инсайдерскую информацию

Сегодня, 10:15
Сотрудников российских банков начали вербовать под предлогом переезда на Запад в обмен на закрытую информацию кредитных организаций.

Как передают «Известия» со ссылкой на источники в финансовой сфере, «РТК-Солар» и сервиса разведки утечек данных и мониторинга даркнета DLBI. 

Инсайдеры в банках могут получить информацию для телефонных мошенничеств данные россиян, а также получить данные для проведения кибератак на организации. 

В Центробанке заявили, что банки обязаны ограничивать перечень сотрудников, имеющих доступ к чувствительным сведениям. 

Как отметил основатель DLBI Ашот Оганесян, подобные предложения чаще размещают украинские хактивисты. Однако западным хакерам, по его словам, вряд ли интересен доступ к российским банкам, так как вывести средства из них сейчас очень сложно.

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