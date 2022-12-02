Семья Белых медведей СУЭНКО в сборе — папа-медведь приехал

С самого утра, как только медведь появился, он привлек внимание прохожих: фото с ним заполнили соцсети. К вечеру на праздник собрались десятки горожан с детьми. По окончанию конкурсов горожан ждало настоящее чудо: включение тысяч огней на гирляндах, которыми украшены медведи. Самая длинная гирлянда — на папе Мише: 8 км. Матильду Потаповну нарядили в гирлянду длиной 4,8 км. На Умке, Пломбире и Топтыжке гирлянды длиной 2,9 км. Отметим, что украшения эти хрупкие. Обнимая медведей и делая фото на память, стоит бережно относиться к гирляндам.