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Семья Белых медведей СУЭНКО в сборе — папа-медведь приехал

2 декабря 18:04
Фото: СУЭНКО
Праздник для горожан прошел в Тюмени: конкурсы, аниматоры, включение Белых медведей СУЭНКО и, конечно, появление папы Миши. Косолапый ростом более 9 метров и весом почти 6 тонн появился на площади у Администрации города.

Только накануне медведица с медвежатами порадовали горожан, устроив путешествие по городу, как сегодня новый сюрприз. Папа Миша, который стал героем дня, установлен так, что смотрит на свою семью — с его места отлично видно Матильду Потаповну и медвежат. Одновременно у Цирка появились светодиодные пирамиды высотой 6 и 9 м, 11-метровая елка, скамья-льдина и приятели медведей — пингвины у льдины.

Появление отца медвежьего семейства высоко оценил глава Тюмени Руслан Кухарук.

«Белые медведи СУЭНКО стали символом Нового года в Тюмени, неся тепло и свет в дома людей. Благодарю компанию, которая дарит чудеса и сказку. Сказку, с которой начинается Новый год в городе», — сказал Руслан Николаевич.

С самого утра, как только медведь появился, он привлек внимание прохожих: фото с ним заполнили соцсети. К вечеру на праздник собрались десятки горожан с детьми. По окончанию конкурсов горожан ждало настоящее чудо: включение тысяч огней на гирляндах, которыми украшены медведи. Самая длинная гирлянда — на папе Мише: 8 км. Матильду Потаповну нарядили в гирлянду длиной 4,8 км. На Умке, Пломбире и Топтыжке гирлянды длиной 2,9 км. Отметим, что украшения эти хрупкие. Обнимая медведей и делая фото на память, стоит бережно относиться к гирляндам.

Фото: СУЭНКО

Директор СУЭНКО Данил Анучин рассказал, что внимательно читает публикации в СМИ и соцсетях и знает, как горожане ждут косолапых на праздник.

«Появление белых медведей к Новому году — не только добрая традиция, но и большая ответственность. Этого очень ждут, особенно дети. Они писали, что мечтают увидеть папу семейства. А мечты должны сбываться», — заключил Данил Иванович.

Начиная с сегодняшнего дня, гирлянды на белоснежных мишках будут загораться ежедневно, вместе с уличным освещением. Днем белоснежные медведи не менее прекрасны: величественные скульптуры отлично дополняют зимний пейзаж и украшают
город, по праву став символом Нового года.

На следующей неделе в городе появятся светящиеся арки СУЭНКО, которые, как выяснилось, тесно связаны с медведями. Ведь если обозначить на карте Тюмени точки, где они расположены — получится созвездие Большой медведицы.

По традиции Белые медведи пробудут в Тюмени всю зиму, а значит, у тюменцев и гостей города еще достаточно времени, чтобы повидаться с Пломбиром, Умкой и Топтыжкой и познакомиться с папой Мишей.

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