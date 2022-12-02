Президент поддержал ямальского ученого в вопросе восстановления популяции сиговых рыб

О важности восстановления популяции сиговых рыб в ЯНАО рассказал ямальский ученый Павел Орехов на встрече II Конгресса молодых ученых. Она прошла накануне в Сочи под председательством президента РФ Владимира Путина.
По словам Павла Орехова, эффективному восстановлению сиговых рыб препятствуют существующие приказы Росрыболовства. Отметим, что вылов этих видов полностью запрещен уже более семи лет, но популяция продолжает сокращаться.
Глава государства поручил ученому проработать вопрос с профильным ведомством, чтобы пересмотреть нормативы по выпуску молоди сиговых.
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов сообщил, что в ближайшее время планируется усилить тесную работу региона с Росрыболовством по нормативным документам и их применению. Глава округа выразил уверенность, что это позволит существенно поменять политику защиты ценных видов рыб на Ямале.
Среди мер, которые уже реализуются в регионе ― работа научно-производственного объединения «Собский рыбо-водный завод». Предприятие было создано в 2017 году и занимается полным циклом выращивания молоди. За время его работы в ямальские водоемы было выпущено более 110 миллионов штук молоди ценных сиговых видов рыб. А в прошлом году был запущен в эксплуатацию филиал завода в поселке Тазовский.
Также принято решение разработать долгосрочную комплексную программу, которая объединит работу федеральных структур и трех регионов — ЯНАО, Югры, Томской области. Речь об этом шла на совещании Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. В нем приняли участие Дмитрий Артюхов, руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, представители курирующих ведомств ХМАО и научного сообщества.
«Расчет специалистов говорит о том, что восстановление популяции — долгий процесс. Минимум через 15 лет мы сможем увидеть и оценить результат. Поэтому объединять усилия нужно уже сегодня. Уверен, у нас есть все для того, чтобы переломить эту тенденцию», –отметил глава Ямало-Ненецкого автономного округа.