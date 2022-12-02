Президент поддержал ямальского ученого в вопросе восстановления популяции сиговых рыб

Среди мер, которые уже реализуются в регионе ― работа научно-производственного объединения «Собский рыбо-водный завод». Предприятие было создано в 2017 году и занимается полным циклом выращивания молоди. За время его работы в ямальские водоемы было выпущено более 110 миллионов штук молоди ценных сиговых видов рыб. А в прошлом году был запущен в эксплуатацию филиал завода в поселке Тазовский.