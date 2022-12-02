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Под Тюменью Hyundai врезался в большегруз и легковушку

Сегодня, 04:47
Фото: ГИБДД

Под Тюменью Hyundai врезался в КамАЗ. Есть пострадавший

Пять человек получили травмы в авариях, произошедших на тюменских дорогах в первый день зимы. Массовая авария произошла вечером на 13-м километре трассы Тюмень — Боровский — Богандинский. Здесь столкнулись две легковушки и фура.
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Тюмень

По данным ГИБДД по Тюменской области,  ДТП произошло по вине 44-летнего водителя Hyundai Solaris, не выдержавшего безопасную дистанцию.

Водитель Hyundai врезался в КамАЗ с полуприцепом, после чего столкнулся с Vortex Tingo. В результате аварии травмы получил 56-летний водитель Vortex.

Еще одно ДТП произошло накануне утром в селе Вагай — из-за нарушения правил очередности проезда столкнулись LADA Niva и Peugeot. В аварии пострадали 64-летняя пассажирка иномарки и 65-летняя пассажирка отечественной легковушки.

Нарушение очередности проезда стало причиной и дорожно-транспортного происшествия на улице Магистральной в Тюмени. Авария с участием автомобиля ГАЗ и Mitsubishi Lancer произошла около полуночи. В результате ДТП пострадала 20-летняя девушка, пассажирка Mitsubishi.

Ранее «Наш Город» писал, что 30 ноября на автодороге Тюмень — Екатеринбург произошла массовая  авария. В результате столкновения трех автомобилей погиб водитель отечественной легковушки.

#Валентина Бурнашева#Общество#Происшествия#ГИБДД#Аварии#Тюмень#Тюменская область#Безопасность на дорогах#Водители
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