Под Тюменью Hyundai врезался в большегруз и легковушку

Под Тюменью Hyundai врезался в КамАЗ. Есть пострадавший

Пять человек получили травмы в авариях, произошедших на тюменских дорогах в первый день зимы. Массовая авария произошла вечером на 13-м километре трассы Тюмень — Боровский — Богандинский. Здесь столкнулись две легковушки и фура.

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