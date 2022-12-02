Под Тюменью Hyundai врезался в большегруз и легковушку

По данным ГИБДД по Тюменской области, ДТП произошло по вине 44-летнего водителя Hyundai Solaris, не выдержавшего безопасную дистанцию.
Водитель Hyundai врезался в КамАЗ с полуприцепом, после чего столкнулся с Vortex Tingo. В результате аварии травмы получил 56-летний водитель Vortex.
Еще одно ДТП произошло накануне утром в селе Вагай — из-за нарушения правил очередности проезда столкнулись LADA Niva и Peugeot. В аварии пострадали 64-летняя пассажирка иномарки и 65-летняя пассажирка отечественной легковушки.
Нарушение очередности проезда стало причиной и дорожно-транспортного происшествия на улице Магистральной в Тюмени. Авария с участием автомобиля ГАЗ и Mitsubishi Lancer произошла около полуночи. В результате ДТП пострадала 20-летняя девушка, пассажирка Mitsubishi.
Ранее «Наш Город» писал, что 30 ноября на автодороге Тюмень — Екатеринбург произошла массовая авария. В результате столкновения трех автомобилей погиб водитель отечественной легковушки.