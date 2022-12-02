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На месте гаражей по Московскому тракту скоро появится современный скейт-парк

Сегодня, 03:26

На месте пустыря в Тюмени обустроят среду для отдыха и спорта

В районе неблагополучной территории по улице Московский тракт, 123, (Калининский округ) появится современная среда для ценителей активного отдыха.

Планы по обустройству скейт-парка тюменские власти обговорили на встрече представителей КАО. Вскоре рядом с многоквартирным домом организуют зону отдыха, где тюменцы смогут посвящать себя брейк-дансу, скейтбордингу, заниматься на площадках для уличной тренировки, играть в стритбол.

«На месте бывшего пустыря будет создана современная среда для активного отдыха подрастающего поколения и пожилых людей», - рассказал  руководитель управы КАО Олег Савчук.

Ранее «Наш город» писал, что в микрорайоне Матмасы построят скейт-парк для спортсменов. Тюменские власти готовы вложить в него миллионы.

Скейт-парк обойдется тюменским властям в 2 миллиона рублей
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#Елена Чебоксарова#Зона отдыха#Стритбол#Брейкданс#Калининский округ#Развлечения
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