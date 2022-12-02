На месте гаражей по Московскому тракту скоро появится современный скейт-парк

Планы по обустройству скейт-парка тюменские власти обговорили на встрече представителей КАО. Вскоре рядом с многоквартирным домом организуют зону отдыха, где тюменцы смогут посвящать себя брейк-дансу, скейтбордингу, заниматься на площадках для уличной тренировки, играть в стритбол.