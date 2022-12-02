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Крупный тюменский туркомплекс «Абалак» закрыт. Компания не принимает гостей

Сегодня, 13:40
Фото: Абалак

Популярный туркомплекс «Абалак» в Тобольске останавливает работу

Известный туркомплекс «Абалак» закрыт с 1 декабря. Он находится в 20-ти километрах от Тобольска, сейчас ему ищут нового владельца. По данным официального паблика туркомплекса в ВК, тюменцам возвращают предоплату за новогоднюю ночь.
«Как же жалко, очень интересный отдых был в Абалаке, особенно фестиваль», - отметила жительница Тюмени Наталья З.

Туркомплекс был открыт в 2008 году, здесь работали гостиницы, кафе, баня и музей. Главной его особенностью были сказки, здесь даже сняли фильм. Каждый год сюда на отдых приезжали более 100 тысяч человек

В конце октября «Наш город» сообщал, что туркомплекс «Абалак» выставили на продажу. За него хотят выручить около 40 млн рублей. В прошлом году его прибыль составила порядка 4 млн рублей.

Туркомплекс «Абалак» ищет нового владельца
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