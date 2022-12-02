Крупный тюменский туркомплекс «Абалак» закрыт. Компания не принимает гостей

«Как же жалко, очень интересный отдых был в Абалаке, особенно фестиваль», - отметила жительница Тюмени Наталья З.
Туркомплекс был открыт в 2008 году, здесь работали гостиницы, кафе, баня и музей. Главной его особенностью были сказки, здесь даже сняли фильм. Каждый год сюда на отдых приезжали более 100 тысяч человек
В конце октября «Наш город» сообщал, что туркомплекс «Абалак» выставили на продажу. За него хотят выручить около 40 млн рублей. В прошлом году его прибыль составила порядка 4 млн рублей.