Губернатор Тюменской области поручил оказать помощь семьям с детьми

К Александру Моору обратились за помощью родители детей-инвалидов и многодетная семья, которой требуется поддержка в ремонте дома.
«На прием обратились семьи, в которых дети растут в любви и заботе. Так сложились обстоятельства, что сейчас им необходима помощь, и она будет оказана», — пояснил губернатор.
Жительница Тобольска одна воспитывает ребенка-инвалида. У мальчика — ДЦП со стойкими выраженными нарушениями двигательных функций. Ему необходимо регулярно проходить реабилитацию, на очередной курс нужны средства.
В семье из Ишимского района — четверо детей, младшая дочь вместе с мамой сейчас находится в Москве на лечении, они нуждаются в помощи, поскольку для многодетной семьи траты на проживание и питание во время поездки слишком велики.
Семья из Нижнетавдинского района рассказала, что им нужны средства для завершения ремонта дома. Второй этаж уже полностью готов, там расположены комнаты их четверых детей, а первый еще предстоит привести в порядок, сейчас там выполнена только черновая отделка.
Отметим, благодаря оказываемым мерам поддержки, в Тюменской области наблюдается стабильный рост числа семей с детьми. За 10 лет их число выросло в полтора раза. Только в этом году региональный материнский капитал на первого ребенка — 150 тысяч рублей — получили более четырех тысяч тюменских семей. За 10 месяцев из бюджета региона на выплату было направлено около 620 миллионов рублей. В целом объем финансовой помощи семьям в рамках нацпроекта «Демография» достиг четырех миллиардов рублей.