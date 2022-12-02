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Губернатор Тюменской области поручил оказать помощь семьям с детьми

2 декабря 12:51
Фото: сайт правительства Тюменской области
Глава Тюменской области, член Высшего совета «Единой России» Александр Моор в рамках декады приемов, приуроченной к 21-летию со дня создания партии, провел прием по личным вопросам. К руководителю региона за поддержкой обратились несколько семей, каждой из них будет оказана помощь.

К Александру Моору обратились за помощью родители детей-инвалидов и многодетная семья, которой требуется поддержка в ремонте дома.

«На прием обратились семьи, в которых дети растут в любви и заботе. Так сложились обстоятельства, что сейчас им необходима помощь, и она будет оказана», — пояснил губернатор.

Жительница Тобольска одна воспитывает ребенка-инвалида. У мальчика — ДЦП со стойкими выраженными нарушениями двигательных функций. Ему необходимо регулярно проходить реабилитацию, на очередной курс нужны средства.

В семье из Ишимского района — четверо детей, младшая дочь вместе с мамой сейчас находится в Москве на лечении, они нуждаются в помощи, поскольку для многодетной семьи траты на проживание и питание во время поездки слишком велики.

Семья из Нижнетавдинского района рассказала, что им нужны средства для завершения ремонта дома. Второй этаж уже полностью готов, там расположены комнаты их четверых детей, а первый еще предстоит привести в порядок, сейчас там выполнена только черновая отделка.

Отметим, благодаря оказываемым мерам поддержки, в Тюменской области наблюдается стабильный рост числа семей с детьми. За 10 лет их число выросло в полтора раза. Только в этом году региональный материнский капитал на первого ребенка — 150 тысяч рублей — получили более четырех тысяч тюменских семей. За 10 месяцев из бюджета региона на выплату было направлено около 620 миллионов рублей. В целом объем финансовой помощи семьям в рамках нацпроекта «Демография» достиг четырех миллиардов рублей.

 

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