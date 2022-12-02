Губернатор Тюменской области поручил оказать помощь семьям с детьми

Отметим, благодаря оказываемым мерам поддержки, в Тюменской области наблюдается стабильный рост числа семей с детьми. За 10 лет их число выросло в полтора раза. Только в этом году региональный материнский капитал на первого ребенка — 150 тысяч рублей — получили более четырех тысяч тюменских семей. За 10 месяцев из бюджета региона на выплату было направлено около 620 миллионов рублей. В целом объем финансовой помощи семьям в рамках нацпроекта «Демография» достиг четырех миллиардов рублей.