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Городские катки, где можно бесплатно покататься

Сегодня, 09:03
Фото: nashgorod.ru

Где в Тюмени будут работать бесплатные катки

В этом году в городе будет залито более сотки катков, которыми можно пользоваться бесплатно. Где они находятся и можно ли там взять катки на прокат?
Сюжет
Тюмень

Значительная часть ледовых площадок в городе уже залита и готова принимать хоккеистов, фигуристов и любителей просто прокатиться по льду на коньках. В городском Департаменте по спорту и молодежной политике сообщают, что тюменцы смогут пользоваться 102 бесплатными катками. 

Каток в ТюмениКаток в Тюмени
Каток в Тюмени
Фото: "Наш город"

На городских кортах, располагающихся во дворах школ, отвечают за заливку и содержание чаще всего руководители учебных заведений. Во дворах многоквартирных домов службы заказчика городских управ или управляющие компании.

Каток в ТюмениКаток в Тюмени
Каток в ТюмениКаток в Тюмени
Каток в Тюмени
Фото: "Наш город"

Чтобы каток мог радовать горожан, необходимо 30-40 раз пролить территорию. Чем толще лед, тем он крепче, а значит будет дольше находиться в пригодном для катания состоянии. Однако следить за износом ледовой поверхности все равно придется на протяжении всего зимнего периода. 

Каток в ТюмениКаток в Тюмени
Каток в ТюмениКаток в Тюмени
Каток в Тюмени
Фото: "Наш город"

Но не на всех городских катках можно будет взять коньки на прокат прямо на месте. В некоторых случаях придется пользоваться отдельными пунктами проката или приобретать личные коньки.

Также в Департаменте по спорту и молодежной политике напоминают жителям о том, что на ледовых площадках важно соблюдать установленные правила и вежливо относиться к другим ее пользователям. 

Каток в Тюмени
Фото: "Наш город"
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