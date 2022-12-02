Где в Тюмени будут работать бесплатные катки

Чтобы каток мог радовать горожан, необходимо 30-40 раз пролить территорию. Чем толще лед, тем он крепче, а значит будет дольше находиться в пригодном для катания состоянии. Однако следить за износом ледовой поверхности все равно придется на протяжении всего зимнего периода.