Где в Тюмени будут работать бесплатные катки

Значительная часть ледовых площадок в городе уже залита и готова принимать хоккеистов, фигуристов и любителей просто прокатиться по льду на коньках. В городском Департаменте по спорту и молодежной политике сообщают, что тюменцы смогут пользоваться 102 бесплатными катками.
На городских кортах, располагающихся во дворах школ, отвечают за заливку и содержание чаще всего руководители учебных заведений. Во дворах многоквартирных домов службы заказчика городских управ или управляющие компании.
Чтобы каток мог радовать горожан, необходимо 30-40 раз пролить территорию. Чем толще лед, тем он крепче, а значит будет дольше находиться в пригодном для катания состоянии. Однако следить за износом ледовой поверхности все равно придется на протяжении всего зимнего периода.
Но не на всех городских катках можно будет взять коньки на прокат прямо на месте. В некоторых случаях придется пользоваться отдельными пунктами проката или приобретать личные коньки.
Также в Департаменте по спорту и молодежной политике напоминают жителям о том, что на ледовых площадках важно соблюдать установленные правила и вежливо относиться к другим ее пользователям.