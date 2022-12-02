Депутаты выступили против принятия бюджета на 2023 год

На заседании думы рассматривался всего один вопрос «Принятие бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». Он не был принят из-за голосования «против» пятью депутатами из семи.
На заседание приехала депутат облдумы фракции КПРФ Регина Юхневич, она проконтролировала, чтобы депутаты-коммунисты голосовали «против».
«Сельских депутатов не устроила сумма, которая заложена в бюджет. На содержание 4 деревень выделяется всего 8 миллионов на год, при этом на дорожное хозяйство — всего 583 тысячи рублей», — рассказала Юхневич.
Вел заседание глава Вершинского поселения Раис Баширов, которому в мае депутаты выразили недоверие, не утвердив отчёт о работе чиновника за 2021 год.
«Мы вернемся к принятию бюджета в этом месяце обязательно», — прокомментировал решение Раис Баширов «Нашему городу».
Вершинское поселение является труднодоступной территорией Заболотья. Добраться туда можно только по зимнику или на вертолёте. При этом дороги в поселении находятся в неудовлетворительном состоянии. В социальных сетях публиковалось видео, как дети добираются в школу на внедорожнике, который утопает в грязи.