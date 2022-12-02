Депутаты выступили против принятия бюджета на 2023 год

Вершинское поселение является труднодоступной территорией Заболотья. Добраться туда можно только по зимнику или на вертолёте. При этом дороги в поселении находятся в неудовлетворительном состоянии. В социальных сетях публиковалось видео, как дети добираются в школу на внедорожнике, который утопает в грязи.