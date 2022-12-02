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Депутаты выступили против принятия бюджета на 2023 год

Сегодня, 05:42
Фото: 1MI

Депутаты сельской думы Вагайского района не приняли бюджет на 2023 год

7 депутатов сельской думы в Вагайском районе не смогли принять бюджет на 2023 год. 5 депутатов думы Вершинского сельского поселения проголосовали против принятия 8-миллионного бюджета. Глава поселения Раис Баширов рассказал, что в декабре депутаты вернутся к рассмотрению бюджета и примут его.

На заседании думы рассматривался всего один вопрос  «Принятие бюджета на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». Он не был принят из-за голосования «против» пятью депутатами из семи.

На заседание приехала депутат облдумы фракции КПРФ Регина Юхневич, она проконтролировала, чтобы депутаты-коммунисты голосовали «против».

«Сельских депутатов не устроила сумма, которая заложена в бюджет. На содержание 4 деревень выделяется всего 8 миллионов на год, при этом на дорожное хозяйство — всего 583 тысячи рублей», — рассказала Юхневич.

Вел заседание глава Вершинского поселения Раис Баширов, которому в мае депутаты выразили недоверие, не утвердив отчёт о работе чиновника за 2021 год.

«Мы вернемся к принятию бюджета в этом месяце обязательно», — прокомментировал решение Раис Баширов «Нашему городу».

Вершинское поселение является труднодоступной территорией  Заболотья. Добраться туда можно только по зимнику или на вертолёте. При этом дороги в поселении находятся в неудовлетворительном состоянии. В социальных сетях публиковалось видео, как дети добираются в школу на внедорожнике, который утопает в грязи.

 

#Максим Карпиков#Общество#Деньги#Дороги#Бюджеты#Бюджет города#Заболотье
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