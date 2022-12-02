Давыдов: БСК помогает решить проблему импорта диоксида титана в России

Posted 2 декабря 2022,, 07:02
Published 2 декабря 2022,, 07:02
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
Среди таких — Башкирская содовая компания, одно из крупнейших химических производств Башкирии и всей России, обеспечивающих всю страну пищевой и кальцинированной содой, ПВХ и десятками других наименований востребованной продукции.
2021 год компания завершила с рекордными показателями и по объемам произведенной продукции, и по финансовым показателям. По словам генерального директора БСК Эдуарда Давыдова, компания рассматривает сегодняшнюю ситуацию как уникальный шанс для обеспечения химического суверенитета страны и не собирается отказываться от амбициозных планов по модернизации производств.
БСК не один год акцентировала внимание на том, что химический суверенитет России не менее важен, чем продовольственная безопасность. Ломка сложившейся десятилетиями структуры экспорта и импорта химической продукции остро поставила вопрос импортозамещения по целому ряду выпадающих (из-за санкций) химических продуктов.
БСК целенаправленно занималась импортозамещением. Два ключевых проекта компании в этой сфере — производство диоксида титана и эмульсионного ПВХ.
До недавнего времени 70% диоксида титана, необходимого для качественной лакокрасочной продукции, импортировалось из США и ЕС. Единственный российский производитель — «Крымский титан» — простаивал. По решению федерального правительства Башкирская содовая компания взяла на себя техническую, технологическую и финансовую поддержку предприятия. Снять остроту проблемы позволили наработки БСК. В прошлом году компания подписала соглашение с Казахстаном о начале реализации проекта по созданию химического кластера по комплексной переработке сырья титан-цирконовых месторождений, занималась научно-технологическими разработками в этой сфере. План БСК предполагает на горизонте в 3-5 лет полностью удовлетворить потребности российских производителей в диоксиде титана и выйти на новые уровни в производстве циркониевой продукции вплоть до выпуска конечных изделий для автопрома.
«В ответ на санкционное давление мы видим усиление межрегиональной и производственной кооперации, — говорит генеральный директор БСК Эдуард Давыдов. — По сути, сегодня формируются новые кластеры российской экономики будущего. На ключевых направлениях развития концентрируются все необходимые ресурсы. И это правильно. Это как в известной даосской притче про прутья, которые легко переломать по одному, но невозможно сломать все вместе. Чем сильнее давление извне, тем быстрее и масштабнее идет консолидация предприятий химической отрасли».
Еще один знаковый проект БСК связан с производством эмульсионного ПВХ, который используется для производства обоев, напольных покрытий, линолеума. По этой продукции Россия также более чем на две трети зависела от импорта. Стартовавший проект БСК по созданию новой производственной линии позволит уже через несколько лет производить 50 тыс. тонн эмульсионного ПВХ в год.
Философия компании — максимальное удовлетворение потребностей в первую очередь российских потребителей. А для этого нужно выпускать современную и востребованную продукцию самого высокого качества. Для БСК это значит постоянно работать над модернизацией производственных процессов, внедрять новые технологии.
Буквально на днях запущен новый винтовой компрессор, который позволяет увеличить производство кальцинированной соды и улучшить качество продукции. Это уже второй такой агрегат, запущенный на БСК. До конца года предполагается поменять еще один компрессор.
«Современное высокотехнологичное производство трудно представить без опоры на науку, — отмечает Эдуард Давыдов. — Мы гордимся, что доброй традицией становятся Международные научно-практические конференции в Стерлитамаке, которые проводим совместно с Уфимским государственным нефтяным техническим университетом. На них ведущие ученые и производственники обсуждают самые острые вопросы развития энерго- и ресурсоэффективных технологий. Таким образом, БСК становится той площадкой, где вырабатываются и внедряются самые современные, инновационные решения».
Кстати, многие из них рождаются внутри самой компании. У БСК есть свой инженерно-производственный центр, компания поощряет рационализаторские предложения сотрудников. За последние 5 лет оформлено более 200 рацпредложений и изобретений, экономический эффект от которых составил более 1 млрд рублей. Например, благодаря внедрению новой системы пеногашения вкупе с другим собственными разработками Башкирская содовая компания увеличила производство ПВХ более чем на 25%. Специалисты ИПЦ придумали технологию, которая позволила серьезно нарастить производство бикарбоната натрия.
На фоне ухода некоторых западных производителей и сокращения поставок из-за границы дочернее предприятие БСК — ООО «Эколь» — существенно увеличило производство стиральных порошков и моющих средств. Расконсервированное в прошлом году по инициативе главы Башкирии Радия Хабирова производство стиральных порошков и моющих средств втрое нарастило объемы производства порошков «Зифа» и «Луч».
Замещение импортной продукции позволило компании выйти на новые рынки сбыта, расширить географию реализации продукции. Помимо «традиционных» регионов — Урал, Поволжье, столичный регион, пришли заказы на поставки стиральных порошков на Кавказ (Дагестан, Чечня), юг России (Краснодарский и Ставропольский края, Белгородская область). Также появились покупатели из ближнего зарубежья.
Руководство компании уверяет, что продукции хватит, чтобы удовлетворить все заявки.
«Мы работаем в основном на отечественном сырье, поэтому никаких проблем с поставками у нас не возникает. Прикладываем все усилия, чтобы обеспечить в первую очередь российских потребителей нашей продукцией. Кстати, при этом мы решаем и важную социальную задачу. Ведь новые линии производства, увеличение объемов выпуска — это и новые рабочие места», — отмечает Давыдов.
Реагируя на изменившуюся конъюнктуру рынка, «дочка» БСК готовится уже в ближайшее время запустить новую линейку продукции — «Тоби Кидс» для стирки детского белья. Также в планах выпуск стиральных порошков различных ценовых сегментов — от эконом- до премиум-класса.
ESG- принципы (экологичность, социальная ориентированность и корпоративные стандарты) были провозглашены Западом. И хотя коллективный Запад сегодня сам от них отходит (из-за санкций Европе, скорее всего, придется переходить на неэкологичные уголь и мазут), российские компании продолжают их реализовывать.
Месяц назад на Экологическом форуме в Уфе БСК представила проект создания безотходного «зеленого производства». Цель проекта — минимизировать сброс сточных вод в реку Белая и рекультивировать «белые моря» за счет переработки отходов в полезный продукт. Для этого построено отделение фильтрации дистиллерной жидкости, позволяющее отделять от жидкой части твердую составляющую с получением попутного минерального продукта содового производства, который уже нашел практическое применение как рекультивант. (Он уже используется для восстановления территории старой городской свалки Стерлитамака и Мичуринского карьера глин.)
Из жидкой части производится гранулированный хлористый кальций (ГХК) и техническая соль. Спектр применения ГХК достаточно широк — от металлургии и нефтяной отрасли до коммунального хозяйства. А техническую соль планируется возвращать в начальный цикл производства, что позволит снизить добычу природной соли из недр.
«Предложенный нами проект — это наилучшая доступная технология переработки отходов содового производства. Отладив механизм, БСК фактически перейдет на безотходную технологию производству кальцинированной соды. Именно так, развивая химические технологии, используя производства замкнутого цикла, можно добиться главного — сделать всю российскую экономику „зеленой“ и высокоэффективной», –резюмирует Давыдов.