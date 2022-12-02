Александр Моор вручил переходящее знамя губернатора Заводоуковскому городскому округу

По итогам года, тюменские аграрии выпустили сельхозпродукции на 70 млрд рублей. Александр Моор отметил, что этого достаточно для обеспечения потребностей жителей региона. Более того, местные аграрии могут поддержать своей продукцией и другие регионы страны.
«Ваша роль в жизни страны имеет важное значение. Агропромышленный комплекс как базовая отрасль российской экономики гарантирует продовольственную безопасность и служит опорой для достижения независимости государства, что особенно важно в современных условиях. Высокие опережающие темпы развития, которые на протяжении многих лет показывает сельское хозяйство Тюменской области, позволяют нам с высокой долей уверенности говорить о том, что с этой задачей мы справимся. В этом, безусловно, ваша заслуга», — сказал губернатор.
Напомним, что в настоящее время на территории Тюменской области работают более тысячи сельскохозяйственных предприятий и производств, занимающихся переработкой продукции.
В условиях жестких санкций и сложной экономической ситуации тюменский регион обеспечен продовольственной безопасностью в полном объеме. Об этом не раз заявлял губернатор области Александр Моор. В среднем объем произведенной в области сельскохозяйственной продукции превышает среднероссийский показатель. Объем финансовой поддержки агропромышленного комплекса в Тюменской области составляет более десяти миллиардов рублей. Эта сумма выделена на период с 2022 по 2024 годы.