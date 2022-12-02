Александр Моор вручил переходящее знамя губернатора Заводоуковскому городскому округу

«Ваша роль в жизни страны имеет важное значение. Агропромышленный комплекс как базовая отрасль российской экономики гарантирует продовольственную безопасность и служит опорой для достижения независимости государства, что особенно важно в современных условиях. Высокие опережающие темпы развития, которые на протяжении многих лет показывает сельское хозяйство Тюменской области, позволяют нам с высокой долей уверенности говорить о том, что с этой задачей мы справимся. В этом, безусловно, ваша заслуга», — сказал губернатор.