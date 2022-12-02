3 самых жутких происшествия на производстве в 2022 году

По той же статье, что и в предыдущем инциденте, следователи возбудили дело по факту гибели строителя, который пытался отцепить крюк грузоподъемного крана. Он оступился и упал. Погиб на месте.

Врачи, прибывшие на место, констатировали смерть пострадавшего. К расследованию СУ СК присоединится и ГИТ.

«Наш город» выяснил, что на месте трагедии строительные работы вела компания «Техстрой», но в тот день работы выполняли сотрудники их подрядчика — ИП Денисов Александр Владимирович. В числе сотрудников предпринимателя числился погибший мужчина.

«Техстрой» тогда сразу передал все необходимые документы сотрудникам трудовой инспекции, а от ИП им не поступало даже извещения о несчастном случае. А статья, по которой завели дело следователи, предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности.

В ГИТ также отмечают, что падение с высоты — одна из самых распространенных причин трагических происшествий на тюменских стройплощадках.