3 самых жутких происшествия на производстве в 2022 году

Она работала в «Мостоотряде-36», территориальной фирме АО «Мостострой-11» на козловом кране. Но 26 июля, когда в городе бушевал сильный ветер, кран рухнул на землю. Крановщица погибла на месте.
«Падение крана — это нонсенс для Тюмени, это большая трагедия. С 2017-го года краны падали лишь трижды. Я надеюсь, что этот инцидент станет последним и больше таких трагедий у нас никто не допустит», — говорит заместитель руководителя Государственной инспекции труда по Тюменской области Владимир Ташлыков.
Еще в начале расследования этого случая сотрудники трудовой инспекции обратили внимание на то, что козловой кран, в кабине которого работала Эльвира Демидова, не стоял на месте, а двигался вперед, после чего и упал. Расследование проводили главный государственный инспектор труда Светлана Трапезникова и старший государственный инспектор труда Ксения Прошутинская.
А источник «Нашего города» сообщал, что в день гибели сотрудницы «Мостоотряд-36», у крана не работал ограничитель хода, а возможно он вовсе отсутствовал.
Позже сотрудники прокуратуры представили результаты своей проверки. Оказалось, что сотрудники компании, в которой работала Демидова, не были проинформированы об уровнях профессиональных рисков на рабочих местах. Они не проходили обучающие и проверочные мероприятия по охране труда. Вдобавок, было нарушено законодательство о промышленной безопасности и об охране труда.
Не так давно в тюменский суд поступило уголовное дело, которое завели на начальника участка подъемных сооружений АО «Мостострой-11» Андрея Поздеева. Мужчина обвиняется в нарушении правил безопасности во время строительных работ, что и привело к гибели Эльвиры Демидовой.
По версии следствия, 26 июля этого года Поздеев не организовал проведение технического обслуживания и освидетельствование крана. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.
Когда в Тюмени жители праздновали День города, на «Тюменском хлебокомбинате» местная сотрудница упала с тестомесильную машину. Она не смогла из нее самостоятельно выбраться и скончалась еще до приезда бригады скорой помощи. Хотя врачи прибыли к месту трагедии уже через 11 минут после того, как им сообщили о случившемся.
В СУ СК России по Тюменской области завели уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ — нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека.
А в трудовой инспекции провели расследование, которое показало, что женщина чистила тестомес при работающем оборудовании. Также эксперты выяснили, что на момент несчастного случая сотрудница находилась в состоянии алкгольного опьянения.
В итоге причиной происшествия была названа — неудовлетворительная организация работ. При приеме на работу для новой сотрудницы не провели вводный инструктаж, а перед началом рокового рабочего дня не был проведен предварительный медицинский осмотр.
По той же статье, что и в предыдущем инциденте, следователи возбудили дело по факту гибели строителя, который пытался отцепить крюк грузоподъемного крана. Он оступился и упал. Погиб на месте.
Врачи, прибывшие на место, констатировали смерть пострадавшего. К расследованию СУ СК присоединится и ГИТ.
«Наш город» выяснил, что на месте трагедии строительные работы вела компания «Техстрой», но в тот день работы выполняли сотрудники их подрядчика — ИП Денисов Александр Владимирович. В числе сотрудников предпринимателя числился погибший мужчина.
«Техстрой» тогда сразу передал все необходимые документы сотрудникам трудовой инспекции, а от ИП им не поступало даже извещения о несчастном случае. А статья, по которой завели дело следователи, предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности.
В ГИТ также отмечают, что падение с высоты — одна из самых распространенных причин трагических происшествий на тюменских стройплощадках.