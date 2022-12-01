Жены участников СВО рассказали о своих проблемах губернатору МО Воробьеву

В военном городке время от времени возникают определенные проблемы - власти стараются максимально быстро помогать супругам военных и решать их бытовые вопросы, заверил Андрей Воробьев.
Екатерина (жена военного) сама из семьи военнослужащих. Она находится в декрете, занимается ремонтом, а свободное время проводит за рукоделием. Об этом информирует newizv.ru.
Екатерина передала главе Московской области символический подарок в виде броши с буквой Z в цветах георгиевской ленточки. Женщины сообщили, что их мужья просили сказать спасибо губернатору за помощь.
Жена офицера Евгения в данный момент растит маленькую дочь. В военном городке Евгения организовала сбор помощи и высылает военнослужащим посылки с продуктами, вещами, передает деньги.
Участница встречи по имени Анна назвала позитивные перемены, происходящие в гарнизоне. Речь идет о проведении работ в сфере жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства. Были отремонтированы лифты, детская игровая площадка, налажено освещение.
Супруги военных обратились к губернатору с просьбой создать в Наро-Фоминской областной больнице собственную лабораторию. Сейчас ждать результатов анализов приходится долго. Воробьев обещал отдать все нужные распоряжения, чтобы решить вопрос.
Глава Подмосковья выполнит просьбу женщин о повышении темпов ремонтных работ в гарнизонном спортивном клубе, чтобы там могли тренироваться дети военных.
В ходе беседы жены участников боевых действий посетовали на невозможность получить положенную льготу на оплату коммуналки. Это связано с тем, что адрес по прописке и адрес проживания у них не совпадают. Документ о соцнайме не считается основанием для предоставления льготы. Присутствовавший на встрече глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ дал слово в скором времени проработать вопросы регистрации с органами соцзащиты.