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В Заводоуковске пациенты замерзают в больнице из-за гнилых окон

Сегодня, 07:46
Фото: 1MI

В Тюменской области пациенты замерзают в больнице из-за гнилых окон

Жители Заводоуковска жалуются на «недоступную среду». Горожане отмечают, что для человека, имеющего ограниченные возможности, дорога в местную больницу превращается в настоящий квест.
«Для инвалидов отсутствует пандус, нет прохода к кабинету  флюорографии с улицы. Вход в больницу, где находится буфет, имеет аварийное крыльцо. Кроме того, с потолка сыпется штукатурка. В отделениях хирургии и терапии пациенты жалуются, что дует из деревянных окон, которые стоят с 1980 года и почти сгнили. Может главе департамента здравоохранения  пора уже начать что-то делать?» — возмутились жители Заводоуковска.

В департаменте здравоохранения Тюменской области «Нашему Городу» пояснили, что в связи с разрушением ступеней, временного входа в кабинет флюорографии поликлиники, для удобства и безопасности пациентов был проведен текущий ремонт.

«В феврале 2022 года вход был оборудован деревянными ступенями и поручнями. На данный момент маломобильные группы населения для прохождения флюорографии, направляются в рентгенологическое отделение, попасть в которое можно с главного входа в поликлинику, оборудованного пандусом. Разрушение слоя фасадной штукатурки холла здания хирургического корпуса произошло по причине износа кровельного покрытия. В этой связи, в текущем году был произведен полный ремонт кровли. Для МГН вход в здание осуществляется по пандусу расположенному в приемном покое. Через него доступ в буфет возможен беспрепятственно», — сообщили в депздраве.

Там же заверили, что косметический ремонт отделений стационара, расположенного в хирургическом корпусе, проводится регулярно. Также каждую осень ведутся работы по утеплению рам деревянных окон палат в терапевтическом и хирургическом отделениях.

Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюмени жаловались на то, что не могут дозвониться до травматологии. Горожанам приходилось тратить на  телефонную «очередь» практически час.

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#Валентина Бурнашева#Общество#Здравоохранение#Департамент здравоохранения Тюменской области#Медики#Врачи#Инвалиды#Пандусы#Тюменская область
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