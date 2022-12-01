В Тюменской области растут цены на новые автомобили

Позитивным моментом в автосфере является то, что в Россию идут поставки автомобилей европейских и японских марок, собранных в Китае и для китайского рынка — Mazda CX-4 и VW Bora. Правда, пока в ограниченном количестве. Но, преимуществом, является то, что на них действует гарантия. Кроме того, имеются поставщики запчастей и расходных материалов.