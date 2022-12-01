В Тюменской области растут цены на новые автомобили

По словам Ивана Михайлова, сегодня наибольший интерес у покупателей вызывают автомобили с пробегом. Продажа б/у авто стала основным видом деятельности дилерских сетей. В целом ситуация на автомобильном рынке характеризуется как стабильно тяжелая.
Михайлов отмечает, что сейчас в Россию практически не ввозят новые машины из Японии и Европы. Параллельный импорт для юридических лиц не действует на данный момент.
«Ввозится сравнительно небольшое количество автомобилей, и то физическими лицами, без гарантии от завода. И причина, скорее, бюрократическая, чем экономическая. С другой стороны, мы наблюдаем медленное, но уверенное замещение дефицита предложения китайскими брендами», — пояснил Иван Михайлов.
По информации аналитиков «Авито Авто», в среднем новый китайский автомобиль стоит 2,7 миллиона рублей, с пробегом — 590 тысяч рублей.
Позитивным моментом в автосфере является то, что в Россию идут поставки автомобилей европейских и японских марок, собранных в Китае и для китайского рынка — Mazda CX-4 и VW Bora. Правда, пока в ограниченном количестве. Но, преимуществом, является то, что на них действует гарантия. Кроме того, имеются поставщики запчастей и расходных материалов.
Ранее «Наш Город» писал, что жители Тюменской области стали больше тратить денежных средств на обслуживание автомобилей. Число безналичных платежей в автосервисах выросло на 65% по сравнению с 2021 годом.