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В Тюменской области подорожала аренда коттеджей

Сегодня, 08:15
Фото: 1MI

В Тюменской области выросли цены на аренду домов

В Тюменской области выросли цены на долгосрочную аренду загородной недвижимости. С начала года цены увеличились на 15,2%. Такие данный представили аналитики портала «Мир квартир».
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Тюмень

На сегодняшний день средняя цена за съем загородного жилья установилась на уровне 38 тысяч 652 рубля. С начала августа стоимость выросла на 2,7%. В целом по России аренда подешевела в 54 регионах, в одном осталась на прежнем уровне, в 27 выросла.

Наибольший рост на съемное жилье был отмечен в Ульяновской области (+41,8%) — до 40 тысяч 197 рублей, республике Марий Эл  — до 23 тысяч 250 рублей (+35,8%), Новгородской области — до 44 тысяч рублей (+27,1%).

Самое большое снижение цены с начала года произошло в республики Бурятия — до 10 тысяч 851 рубля (на 52,6% с начала года и на 45,7% с августа), Курганской области — до 10 тысяч 388 рублей (на 52,2%), Ивановской области — на 39,7% до 19 тысяч 754 рублей.

В среднем по стране коттеджи и дачи стали стоить дешевле по сравнению с январем 2022 года на 8,5%.

Ранее «Наш Город» писал, что в Тюменской области с 1 декабря тарифы на коммунальные услуги были проиндексированы на 9%.

#Валентина Бурнашева#Общество#Новости тюмени#Экономика#Деньги#Рост цен#Аренда#Аренда жилья#Загородная недвижимость#Тюмень#Тюменская область
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