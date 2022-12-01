В Тюменской области подорожала аренда коттеджей

Самое большое снижение цены с начала года произошло в республики Бурятия — до 10 тысяч 851 рубля (на 52,6% с начала года и на 45,7% с августа), Курганской области — до 10 тысяч 388 рублей (на 52,2%), Ивановской области — на 39,7% до 19 тысяч 754 рублей.