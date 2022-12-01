В Тюмени власти купят десятки квартир в новостройках за 120 млн рублей

В основном покупаются квартиры площадью от 34 до 46 квадратных метров. При этом срок сдачи многоквартирного дома в эксплуатацию должен быть не позднее 3 квартала 2023 года. Стоимость одной квартиры составляет 3,5 – 5 млн рублей. На эти цели планируется потратить почти 120 млн. Всего будет куплено более 25 квартир.