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В Тюмени власти купят десятки квартир в новостройках за 120 млн рублей

Сегодня, 12:10
Фото: 1MI

Власти купят десятки квартир в новостройках Тюмени

По данным сайта Госзакупки, в Тюмени объявлено 18 электронных аукционов для покупки квартир в новых домах. На участие в долевом строительстве выделено более 100 млн рублей.

В основном покупаются квартиры площадью от 34 до 46 квадратных метров. При этом срок сдачи многоквартирного дома в эксплуатацию должен быть не позднее 3 квартала 2023 года. Стоимость одной квартиры составляет 3,5 – 5 млн рублей. На эти цели планируется потратить почти 120 млн. Всего будет куплено более 25 квартир.

Жилое помещение должно быть с чистовой отделкой, и не требовать дополнительного косметического ремонта.

Ранее «Наш город» сообщал, что строительством крытого ледового катка в Тюмени за 432 миллиона займется фирма из Сургута. Компания «Ремистр» стала единственным участником аукциона на сайте Госзакупки.

Строить каток за 430 миллионов в Тюмени будут сургутяне
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#Александр Мязин#Общество#Новости тюмени#Экономика#Деньги#Бюджеты#Квартиры#Цены на квартиры
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